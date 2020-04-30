Kayseri OSB'de servis araçları dezenfekte ediliyor - Son Dakika

Kayseri Organize Sanayi Bölge (OSB) Müdürlüğü tarafından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında işletmelere personel taşıyan servis araçları dezenfekte ediliyor.

Kayseri OSB'den yapılan açıklamaya göre, bölgede faaliyet gösteren işletmelere ait servisler veya bu işletmelere dışarıdan personel taşımacılığı hizmeti veren araçlarına yönelik dezenfekte işlemi gerçekleştiriliyor.

Fevzi Mercan Camisi'nin park alanında başlatılan uygulamada, ortak kullanım alanlarından olan servis araçlarına dezenfekte hizmeti ücretsiz olarak yapılıyor.

Öte yandan, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne daha önce günlük ihtiyacını bildiren firmalara maske dağıtımı yapıldı.