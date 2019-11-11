Son Dakika Haberleri: Kayseri OSB'den Geleceğe Nefes Seferberliği'ne 500 Fidanla Destek
Son Dakika Güncel Kayseri OSB'den Geleceğe Nefes Seferberliği'ne 500 Fidanla Destek

Kayseri OSB'den Geleceğe Nefes Seferberliği'ne 500 Fidanla Destek

7 saat önce

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan 11 milyon fidan dikimi kampanyasına Kayseri Organize Sanayi Bölgesinden 500 fidanla büyük bir destek geldi.

Kayseri OSB'den Geleceğe Nefes Seferberliği'ne 500 Fidanla Destek, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan 11 milyon fidan dikimi kampanyasına Kayseri Organize Sanayi Bölgesinden 500 fidanla büyük bir destek geldi.


Organize Sanayi Bölgesi Kuyucak Mevkisinde saat 11.11 de düzenlenen törenle 500 adet Toros Sediri fidanı dikildi. Fidan dikimine Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Yönetim kurulu üyesi Şaban Andaç, Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Katırcıgil, Genel Sekreter Adil Özhan, Birim Müdürleri ve Özel Kayseri OSB Teknik Koleji öğrencileri katıldı. - KAYSERİ

Kayseri, OSB, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 12:54 Kaynak: İHA
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