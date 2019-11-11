Kayseri OSB'den Geleceğe Nefes Seferberliği'ne 500 Fidanla Destek
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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan 11 milyon fidan dikimi kampanyasına Kayseri Organize Sanayi Bölgesinden 500 fidanla büyük bir destek geldi.
Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 12:54 Kaynak: İHA
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan 11 milyon fidan dikimi kampanyasına Kayseri Organize Sanayi Bölgesinden 500 fidanla büyük bir destek geldi.
Organize Sanayi Bölgesi Kuyucak Mevkisinde saat 11.11 de düzenlenen törenle 500 adet Toros Sediri fidanı dikildi. Fidan dikimine Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Yönetim kurulu üyesi Şaban Andaç, Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Katırcıgil, Genel Sekreter Adil Özhan, Birim Müdürleri ve Özel Kayseri OSB Teknik Koleji öğrencileri katıldı. - KAYSERİ
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