Kayseri OSB Kovid-19'a karşı tedbir almaya devam ediyor - Son Dakika

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı, ilaçlama çalışmalarına devam ediyor.

OSB'den yapılan açıklamaya göre, ilaçlama konusunda eğitimli ekipler, OSB Fevzi Mercan Camii bitişiğindeki park alanında başlatılan uygulamayla ortak kullanım alanları, toplu taşıma ve servis araçlarına ücretsiz dezenfekte hizmetini belirli aralıklarla devam ettiriyor.

Kayseri OSB ayrıca, koronavirüs salgınına karşı bölge sanayicilerini ve çalışanlarını bilgilendirmeye yönelik muhtelif çalışmalar sürdürüyor.