Kayseri OSB'de elektrik tüketimi 2020 yılında yüzde 5,1 arttı

Türkiye'nin üretim üslerinden Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) elektrik tüketiminde 2020 yılında yüzde 5,1 artış yaşandı.

OSB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, OSB'de 2019 yılında 1.108.235.281 kilovat saat olan elektrik tüketimi, 2020 yılında yüzde 5,1 artarak 1.165.105.708 kilovat saate yükseldi. Bu tüketim, bugüne kadar yıllık bazda gerçekleşen en yüksek elektrik tüketimi olarak kayıtlara geçti.

Aylık bazda ise 2020 yılı aralık ayının elektrik tüketimi, bir önceki aya göre yüzde 4,3 arttı. 2019 yılının aralık ayına göre de tüketimde yüzde 12,2 artış gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, 2020 yılı elektrik tüketim rakamlarının rekor seviyelerde gerçekleştiğini ve bu artışın süreceğine inandığını aktardı.

Türkiye'de ve dünyada üretilen elektriğin büyük bölümünü sanayi kuruluşlarının tükettiğini belirten Nursaçan, şunları kaydetti:

"Bu bağlamda elektrik tüketimi ile sanayi üretiminin dolayısıyla ekonomik büyümenin doğrudan ilişkisi bilindiği için Kayseri Organize Sanayi Bölgemizin ekonomimize katkısı her geçen gün artıyor. Bu da bizim şevkimizi ve heyecanımızı daha da güçlendiriyor. Kayseri OSB'de yakalanan bu yükseliş üretime de doğrudan yansırken, gerek Kayserili sanayicilere gerekse Türkiye'deki sanayicilere moral olacak. Sanayiciler olarak üretmeye, istihdam sağlamaya ve Türkiye'nin gücüne güç katmaya devam edeceğiz."