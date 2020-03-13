Kayseri OSB Teknik Koleji 1.Lig'de - Son Dakika
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Kayseri OSB Teknik Koleji 1.Lig'de

6 saat önce

Türkiye Voleybol Federasyonu 2. Lig Kadınlar Final müsabakalarında mücadele eden Kayseri ekibi OSB Teknik Koleji adını 1.Lige yükseldi.

Kayseri OSB Teknik Koleji 1.Lig'de, System.String[]

Türkiye Voleybol Federasyonu 2. Lig Kadınlar Final müsabakalarında mücadele eden Kayseri ekibi OSB Teknik Koleji adını 1.Lige yükseldi.


Isparta'da bugün sona eren final müsabakalarında oynadığı 3 maçta İzmirspor'u 3-1 ve Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup eden OSB Teknik Koleji bugün oynadığı son maçında Vakıfbank'a 3-1 mağlup oldu.


Güçlü rakiplerini ile mücadele ettiği final grubunda 2'de 2 yaparak başlayan Kayseri OSB Teknik Koleji son maçını oynamadan 1.Lige yükselmenin sevincini yaşadı. Son maçında bugün Vakıfbank ile oynayan OSB Teknik Koleji bu maçı 3-1 kaybetmesine rağmen final grubunu 2 galibiyet ve 1 mağlubiyetle tamamladı. 6 puanla finalleri ikinci sırada tamamlayan Kayseri OSB Teknik Koleji 2020-2021 sezonunda Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 1.Liginde mücadele edecek. - KAYSERİ

Türkiye Voleybol Federasyonu, Vakıflar Bankası, Kayseri, OSB, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 04:13 Kaynak: İHA
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