Son Dakika Haberleri: Kayseri Osb Teknik Koleji Atletikspor Galibiyetle Döndü

Kayseri Osb Teknik Koleji Atletikspor Galibiyetle Döndü

1 saat önce

Türkiye Bayanlar Voleybol 2.Lig 5.Grupta lider olan Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor ligin 13.haftasında deplasmanda oynadığı maçta Adana Voleybol takımını 3-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Kayseri Osb Teknik Koleji Atletikspor Galibiyetle Döndü, System.String[]
Türkiye Bayanlar Voleybol 2.Lig 5.Grupta lider olan Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor ligin 13.haftasında deplasmanda oynadığı maçta Adana Voleybol takımını 3-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Adana Menderes Spor Salonunda oynanan karşılaşmada rakibini rahat bir sonuçla geçen Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor deplasmandan galibiyetle dönerek yoluna devam etti. Adan ekibi karşısında ilk seti 18-25, ikinci seti 8-25 ve üçüncü seti 9-25 mağlup eden Mavi-Siyahlılar hedefine adım adım ilerliyor. Adana Voleybol karşısında ilk sette zorlanan Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor ikinci ve üçüncü seti rahat geçerek sahadan net bir galibiyetle ayrılarak Kayseri'ye mutlu döndü. Sezon başından bugüne kadar ortaya koyduğu yükselen performans ve grafik ile adından sıkça söz ettiren Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor kalan haftalarda hata yapmayarak hedefi olan şampiyonluğa ulaşmak istiyor.

Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor ligin 14.haftasında 29 Aralık Cumartesi günü saat 14.00'de OSB Spor Salonunda Mersin Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek. Mersin Büyükşehir Belediyespor maçı hazırlıklarına ara vermeden bugün başlayan Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor tek hedef kalan her maçını kazanmak. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 12:58 Kaynak: İHA

voleybol, Adana, OSB, Kayseri, Spor
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