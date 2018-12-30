Son Dakika Haberleri: Kayseri Osb Teknik Koleji Atletikspor - Mersin Büyükşehir Belediyesi: 3- 0

Kayseri Osb Teknik Koleji Atletikspor - Mersin Büyükşehir Belediyesi: 3- 0

4 dakika önce

SALON: OSB Teknik KolejiHAKEMLER: Ömer Açıcı, Veysel AlışKAYSERİ OSB TEKNİK KOLEJİ ATLETİKSPOR: Mine Koçyiğit, İrem Tan, Beyza Dursun, Mervenur Oktay, Sevcan Eyi, Hande Albayrak, (Neriman Korkmaz, Ebru Şenel, Zeyneb Ülkü, Zehra Karagöz, Rabia Nehir Tezcan, Sedef Kılıçaslan, Şeyda...

Kayseri Osb Teknik Koleji Atletikspor - Mersin Büyükşehir Belediyesi: 3- 0, System.String[]


SALON: OSB Teknik Koleji

HAKEMLER: Ömer Açıcı, Veysel Alış

KAYSERİ OSB TEKNİK KOLEJİ ATLETİKSPOR: Mine Koçyiğit, İrem Tan, Beyza Dursun, Mervenur Oktay, Sevcan Eyi, Hande Albayrak, (Neriman Korkmaz, Ebru Şenel, Zeyneb Ülkü, Zehra Karagöz, Rabia Nehir Tezcan, Sedef Kılıçaslan, Şeyda İşler)

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ: Şeminur Dikmen, Berivan Taş, Yeliz Baykara, Z.Hilal Erkan, Sinem Ebet, S.Ahu Ahmed (H.Özlem Çakmak, Emine Demirkıranel, Reyhan Makal, Ceren Oral, Simge Arslan, Emine Yıldırım, Burcu Türk)

SETLER: 25-23, 25-15, 25-18

SÜRE: 64 (22-20-22)

Türkiye Voleybol 2'inci Kadınlar Ligi 5'inci grupta haftaya lider olarak giren Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor sahasında Mersin Büyükşehir Belediye'yi 3-0 mağlup etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 01:30 Kaynak: DHA

Spor
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