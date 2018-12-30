Kayseri Osb Teknik Koleji Atletikspor - Mersin Büyükşehir Belediyesi: 3- 0
4 dakika önce
SALON: OSB Teknik KolejiHAKEMLER: Ömer Açıcı, Veysel AlışKAYSERİ OSB TEKNİK KOLEJİ ATLETİKSPOR: Mine Koçyiğit, İrem Tan, Beyza Dursun, Mervenur Oktay, Sevcan Eyi, Hande Albayrak, (Neriman Korkmaz, Ebru Şenel, Zeyneb Ülkü, Zehra Karagöz, Rabia Nehir Tezcan, Sedef Kılıçaslan, Şeyda...
SALON: OSB Teknik Koleji
HAKEMLER: Ömer Açıcı, Veysel Alış
KAYSERİ OSB TEKNİK KOLEJİ ATLETİKSPOR: Mine Koçyiğit, İrem Tan, Beyza Dursun, Mervenur Oktay, Sevcan Eyi, Hande Albayrak, (Neriman Korkmaz, Ebru Şenel, Zeyneb Ülkü, Zehra Karagöz, Rabia Nehir Tezcan, Sedef Kılıçaslan, Şeyda İşler)
MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ: Şeminur Dikmen, Berivan Taş, Yeliz Baykara, Z.Hilal Erkan, Sinem Ebet, S.Ahu Ahmed (H.Özlem Çakmak, Emine Demirkıranel, Reyhan Makal, Ceren Oral, Simge Arslan, Emine Yıldırım, Burcu Türk)
SETLER: 25-23, 25-15, 25-18
SÜRE: 64 (22-20-22)
Türkiye Voleybol 2'inci Kadınlar Ligi 5'inci grupta haftaya lider olarak giren Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor sahasında Mersin Büyükşehir Belediye'yi 3-0 mağlup etti.
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 01:30 Kaynak: DHA
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