Son Dakika Haberleri: Kayseri Osb Teknik Koleji Atletikspor - Pema Koleji: 3-0

Kayseri Osb Teknik Koleji Atletikspor - Pema Koleji: 3-0

1 saat önce

SALON: AtatürkHAKEMLER: Cihan Demir, Gülseda DursunKAYSERİ OSB TEKNİK KOLEJİ ATLETİKSPOR: Mine Koçyiğit, İrem Tan, Beyza Dursun, Merve Nur Oktay, Ecrin Yener, Hande Albayrak (Ebru Şenel, Eda Ünal, Yasenya Hamurcu, Zeyneb Ülkü, Nida Yazıcıoğlu, Sedef Kılıçaslan, Rabia Nehir Tezcan, Sevcan...

Kayseri Osb Teknik Koleji Atletikspor - Pema Koleji: 3-0, System.String[]


SALON: Atatürk

HAKEMLER: Cihan Demir, Gülseda Dursun

KAYSERİ OSB TEKNİK KOLEJİ ATLETİKSPOR: Mine Koçyiğit, İrem Tan, Beyza Dursun, Merve Nur Oktay, Ecrin Yener, Hande Albayrak (Ebru Şenel, Eda Ünal, Yasenya Hamurcu, Zeyneb Ülkü, Nida Yazıcıoğlu, Sedef Kılıçaslan, Rabia Nehir Tezcan, Sevcan Eyi)

PEMA KOLEJİ: Leyla Toprak, Esmanur Şensoy, İlayda Nur Ülkebaş, Selin Gültekin, Derya Balcı, Sude Sıla Aydınlı (Ümmü Aişe Benli, Esra Kölemen, İrem Dilara Sağlam, Nergiz Erdem, Beyza Çaylı, Huriye Ceyda Özdemir, Alara Efsun Canlı)

SETLER: 25-13, 25-15, 25-16

SÜRE: 64 dakika (20, 22, 229)

Türkiye Voleybol Bayanlar 2'nci Ligi 5'inci grupta ikinci sırada yer alan Kayseri OSB Teknik Koleji, Konya ekibi Pema Koleji'ni 3-0'lık sonuçla mağlup etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 06:36 Kaynak: DHA

Merve Nur, Mustafa Kemal Atatürk, OSB, Spor
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