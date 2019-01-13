Kayseri Osb Teknik Koleji Atletikspor - Pema Koleji: 3-0

SALON: Atatürk
HAKEMLER: Cihan Demir, Gülseda Dursun
KAYSERİ OSB
TEKNİK KOLEJİ ATLETİKSPOR: Mine Koçyiğit, İrem Tan, Beyza Dursun, Merve Nur
Oktay, Ecrin Yener, Hande Albayrak (Ebru Şenel, Eda Ünal
, Yasenya Hamurcu, Zeyneb Ülkü, Nida Yazıcıoğlu, Sedef Kılıçaslan, Rabia Nehir Tezcan, Sevcan Eyi)
PEMA KOLEJİ: Leyla Toprak, Esmanur Şensoy, İlayda Nur Ülkebaş, Selin Gültekin, Derya Balcı
, Sude Sıla Aydınlı
(Ümmü Aişe Benli, Esra Kölemen, İrem Dilara Sağlam, Nergiz Erdem, Beyza Çaylı
, Huriye
Ceyda Özdemir, Alara Efsun Canlı)
SETLER: 25-13, 25-15, 25-16
SÜRE: 64 dakika (20, 22, 229) Türkiye
Voleybol Bayanlar 2'nci Ligi 5'inci grupta ikinci sırada yer alan Kayseri OSB Teknik Koleji, Konya
ekibi Pema Koleji'ni 3-0'lık sonuçla mağlup etti.