Son Dakika Haberleri: Kayseri Osb Teknik Koleji Atletikspor Şampiyon Oldu

Kayseri Osb Teknik Koleji Atletikspor Şampiyon Oldu

1 saat önce

Kulüplü Yıldız Kızlar şampiyonu Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor Kulübü oldu.

Kayseri Osb Teknik Koleji Atletikspor Şampiyon Oldu, System.String[]
Kulüplü Yıldız Kızlar şampiyonu Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor Kulübü oldu.

Kayseri Kulüplü Yıldız Kızlar Liginde dün oynanan şampiyonanın final maçında İzzet Öksüzkayaspor'u 3-2 yenen OSB Teknik Koleji Atletikspor Kulübü yıldız kızlarda Kayseri şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza attı. Rakiplerini tek tek geçerek kupanın sahibi olan Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor Kayseri'yi önümüzdeki günlerde yapılan olan Türkiye Şampiyonasında temsil edecek. Dün oynanan final maçının ardından şampiyon olan ve dereceye giren takımlara kupaların ve madalyaları takdim edildi. Kayseri Voleybol İl Temsilcisi Halil Dicle, " Kulüplü Yıldız Kızlar Şampiyonasına katılan tüm takımları kutluyorum. Bir birinden güzel mücadele sahne oldu ve sporseverler büyük keyif oldu. Şampiyon takım OSB Teknik Koleji Atletikspor'a ilimizi temsil edeceği Türkiye Şampiyonasında başarılar diliyorum" diye konuştu.

Dereceye Giren Takımlar:

1. OSB Teknik Koleji Atletik Spor

2. İzzet Öksüzkaya Spor

3. Simge Elektronik Şahin Spor - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 12:13 Kaynak: İHA

Kayseri, OSB, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Erdoğan, Katar Emiri'ni Arayarak Asya Kupası İçin Tebrik Etti Göztepe'nin En Skorer Oyuncusu Yasin, Yedek Kulübesine Mahkum Oldu

Rıdvan Dilmen: Sergen Yalçın, Bir Gün Beşiktaş'ın Başına Geçecek Magazin Gündemini Sarsan İddia: Emina Jahovic, Saadettin Saran'dan 4 Aylık Hamile
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.2.2019 13:19:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayseri Osb Teknik Koleji Atletikspor Şampiyon Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]