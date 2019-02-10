Kayseri Osb Teknik Koleji Atletikspor - Seyhan Belediyespor: 3-0

SALON: OSB
Teknik Koleji
HAKEMLER: Alpaslan Gerçel, Gülseda Dursun
KAYSERİ OSB TEKNİK KOLEJİ ATLETİKSPOR: Mine Koçyiğit, İrem Tan, Sedef Kılıçaslan, Sevcan Eyi, Merve Nur
Oktay, Ecrin Yener, (Ebru Şenel, Beyza Dursun, Hande Albayrak, Yasenya Hamurcu, Zeyneb Ülkü, Nida Yazıcıoğlu, Rabia Nehir Tezcan, Eda Ünal
)
SEYHAN BELEDİYESPOR: Buse Akyol, Sinem Erkul, Merve Erkikçe, Aysima Özfidan, Aslı Orhan, Merve Adıbelli (Sıla
Özdemir, Aleyna Salman, Nazife Kaplan, Cemre, Simge
İnce, Petek, Berna Şahbazoğlu)
SETLER: 25-12, 25-8, 25-13
SÜRE: 52 (17, 17, 18) Türkiye
Voleybol 2'nci Lig Bayanlar 5'inci grupta Play-Off mücadelesi veren Kayseri
takımı OSB Teknik Koleji Atletikspor, son iç saha maçında Adana
temsilcisi Seyhan Belediyespor
'u 3-0 yendi.