Son Dakika Haberleri: Kayseri Osb Teknik Koleji Atletikspor - Seyhan Belediyespor: 3-0

Kayseri Osb Teknik Koleji Atletikspor - Seyhan Belediyespor: 3-0

25 dakika önce

SALON: OSB Teknik KolejiHAKEMLER: Alpaslan Gerçel, Gülseda DursunKAYSERİ OSB TEKNİK KOLEJİ ATLETİKSPOR: Mine Koçyiğit, İrem Tan, Sedef Kılıçaslan, Sevcan Eyi, Merve Nur Oktay, Ecrin Yener, (Ebru Şenel, Beyza Dursun, Hande Albayrak, Yasenya Hamurcu, Zeyneb Ülkü, Nida Yazıcıoğlu, Rabia Nehir...

Kayseri Osb Teknik Koleji Atletikspor - Seyhan Belediyespor: 3-0, System.String[]


SALON: OSB Teknik Koleji

HAKEMLER: Alpaslan Gerçel, Gülseda Dursun

KAYSERİ OSB TEKNİK KOLEJİ ATLETİKSPOR: Mine Koçyiğit, İrem Tan, Sedef Kılıçaslan, Sevcan Eyi, Merve Nur Oktay, Ecrin Yener, (Ebru Şenel, Beyza Dursun, Hande Albayrak, Yasenya Hamurcu, Zeyneb Ülkü, Nida Yazıcıoğlu, Rabia Nehir Tezcan, Eda Ünal)

SEYHAN BELEDİYESPOR: Buse Akyol, Sinem Erkul, Merve Erkikçe, Aysima Özfidan, Aslı Orhan, Merve Adıbelli (Sıla Özdemir, Aleyna Salman, Nazife Kaplan, Cemre, Simge İnce, Petek, Berna Şahbazoğlu)

SETLER: 25-12, 25-8, 25-13

SÜRE: 52 (17, 17, 18)

Türkiye Voleybol 2'nci Lig Bayanlar 5'inci grupta Play-Off mücadelesi veren Kayseri takımı OSB Teknik Koleji Atletikspor, son iç saha maçında Adana temsilcisi Seyhan Belediyespor'u 3-0 yendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 04:39 Kaynak: DHA

Spor
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