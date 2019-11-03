Son Dakika Haberleri: Kayseri OSB Teknik Koleji - Gaziantep Zeugma Spor Kulübü: 3-0
Son Dakika Spor Kayseri OSB Teknik Koleji - Gaziantep Zeugma Spor Kulübü: 3-0

Kayseri OSB Teknik Koleji - Gaziantep Zeugma Spor Kulübü: 3-0

7 saat önce

SALON: OSB Teknik KolejiHAKEMLER: Ömer Açıcı, Mustafa HastaOSB TEKNİK KOLEJİ SPOR: Zeyneb Ülkü, Beyza Dursun, Ayşegül Peker, Rabia Nehir, Merve Nur, Hatice Sadak, Sudenaz Demirtaş, Gözde Öztürk, Zehra Karagöz, Hande Albayrak, Şeydanur İşler, Neriman Korkmaz, Eda ÜnalGAZİANTEP ZEUGMA SPOR...

Kayseri OSB Teknik Koleji - Gaziantep Zeugma Spor Kulübü: 3-0, System.String[]

SALON: OSB Teknik Koleji

HAKEMLER: Ömer Açıcı, Mustafa Hasta

OSB TEKNİK KOLEJİ SPOR: Zeyneb Ülkü, Beyza Dursun, Ayşegül Peker, Rabia Nehir, Merve Nur, Hatice Sadak, Sudenaz Demirtaş, Gözde Öztürk, Zehra Karagöz, Hande Albayrak, Şeydanur İşler, Neriman Korkmaz, Eda Ünal

GAZİANTEP ZEUGMA SPOR KULÜBÜ: Neziha Kılıç, Döndü Nur, Ceren Nur, Merve Polat, Yağmur Arslan, Seda Yalçındağ, Rabia Kupeli, Fatma Melike

SETLER: 3-0 (25 -14, 25 - 15, 25 - 15)

SÜRE:   64 dakika (22, 20, 22)

Türkiye Kadınlar Voleybol 2'nci Lig 6'ıncı grubun ilk haftasında Gaziantep Zeugma Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü'nü konuk eden OSB Teknik Koleji Spor, mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.


- Kayseri
Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 01:01 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Maçtan sonra Jahovic ile Veysel Sarı birbirine girdi!
Çağlar kilidi açtı, Leicester kazandı! Yeni Malatyaspor son dakikada galibiyeti kaçırdı! Kart gören Sergen Yalçın yedek kulübesinde çılgına döndü!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2019 20:18:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayseri OSB Teknik Koleji - Gaziantep Zeugma Spor Kulübü: 3-0
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]