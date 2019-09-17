Son Dakika Haberleri: Kayseri OSB Teknik Koleji Gençlik ve Spor Kulübü'nde genel kurul
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Kayseri OSB Teknik Koleji Gençlik ve Spor Kulübü'nde genel kurul

44 dakika önce

Kayseri OSB Teknik Koleji Gençlik ve Spor Kulübü'nde yapılan genel kurulda takım değerlendirildi.

Kayseri OSB Teknik Koleji Gençlik ve Spor Kulübü'nde genel kurul, System.String[]

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Kulübün adını aldığı OSB Teknik Kolejinde toplanan genel kurul üyeleri açılacak yeni branşlar ve yapılacak işler üzerinde çalışmalar yaptı. Kayseri'yi voleybol başta olmak üzere futbol ve atletizm gibi farklı alanlarda gururla temsil eden Kayseri OSB Teknik Koleji Gençlik ve Spor Kulübü, alınan kararlar doğrultusunda yüzme, okçuluk ve basketbol gibi yeni branşları bünyesine kattı.


Kayseri OSB Teknik Koleji Gençlik ve Spor Kulübü Genel Başkanı Adil Özhan genel kurul üyelerine karşı yaptığı konuşmada şunları söyledi:


"Tıpkı Sait Faik'in dediği gibi her şey bir insanı sevmekle başladı. Biz gençlerimizi çok sevdik ve onlar için çalışmayı kendimize görev saydık bu uğurda her zaman daha da gayretle çalışacağız. Yolumuz uzun şartlar zor ama yılmak, yılgınlık göstermek yok. Biz şehrimizin ve ülkemizin gençlerinin geleceğini inşa konusunda üzerimize düşen görevi yerine getireceğiz."


Başkanın konuşmasının ardından pasta kesilerek alınan kararlar kutlandı. - KAYSERİ

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Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 10:10 Kaynak: İHA
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