Kayseri OSB Teknik Koleji, İzmirspor karşısında - Son Dakika
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Kayseri OSB Teknik Koleji, İzmirspor karşısında

6 saat önce

Türkiye Voleybol Federasyonu 2. Lig Kadınlar Final müsabakaları bugün oynanacak olan ilk maçlar ile başlayacak.

Kayseri OSB Teknik Koleji, İzmirspor karşısında, System.String[]

Türkiye Voleybol Federasyonu 2. Lig Kadınlar Final müsabakaları bugün oynanacak olan ilk maçlar ile başlayacak.


Türkiye Voleybol Federasyonu 2019-2020 sezonu 2. Lig Kadınlar Final heyecanı Isparta'da yaşanacak. 11-13 Mart 2020 tarihleri arasında Isparta Işıkkent Spor Salonunda düzenlenen final karşılaşmalarında mücadele edecek olan Kayseri OSB Teknik Koleji ilk maçında bugün İzmirspor ile karşı karşıya gelecek. Saat 14.00'de başlayacak olan OSB Teknik Koleji ile İzmirspor müsabakası büyük heyecana sahne olması bekleniyor. Kayseri ekibi OSB Teknik Koleji bugün oynayacağı İzmirspor maçının ardından ikinci maçını ise 12 Mart 2020 Perşembe (yarın) Fenerbahçe ile saat 12.00'de oynayacak. Mavi-Beyazlılar üçüncü maçında ise 13 Mart 2020 Cuma günü saat 13.00'de Vakıfbank ile karşı karşıya gelecek. - KAYSERİ

Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:01 Kaynak: İHA
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