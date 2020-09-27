Kayseri OSB Teknik Koleji'ne Turkuaz Seramik sponsor oldu - Son Dakika

Kayseri OSB Teknik Koleji'ne Turkuaz Seramik sponsor oldu

Türkiye Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde mücadele edecek olan Kayseri OSB Teknik Koleji Gençlik ve Spor'a yeni sezon öncesi isim ve forma sponsoru belli oldu.

Kayseri OSB Teknik Koleji'ne Turkuaz Seramik sponsor oldu, System.String[]

Türkiye Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde mücadele edecek olan Kayseri OSB Teknik Koleji Gençlik ve Spor'a yeni sezon öncesi isim ve forma sponsoru belli oldu.

Kurulduğu günden bugüne kadar kısa sürede katıldığı her branşta başarıya koşan OSB Teknik Koleji Gençlik ve Spor yeni sezonda Turkuaz Sermaik Kayseri OSB Teknik Koleji Gençlik ve Spor ismi ve forması ile mücadele edecek.

OSB Teknik Koleji Gençlik ve Spor Kulübünden yapılan açıklamada, "Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak" nihai hedefiyle bu topraklarda doğup dünyanın 60 ülkesinde aranan Turkuaz Seramik'e sponsorluk desteği için teşekkür ediyoruz. Orta ve uzun vadeli planı, hedefi ile beklentileri olan ve buna uygun adımları atmakta istekli kulüplerin çok daha farklı yerlere geleceğini, daha büyük başarılara imza atacağını; kısa vadeli bütçelerle parlayıp sönen başarılar değil, kalıcı, alt yapısıyla hem kulübüne hem de ülkesine faydalı olacak kulüplerin önünün açılacağının bilincindeyiz. Bunu da Kayseri OSB Teknik Koleji GSK ve Turkuaz Seramik iş birliğiyle fırsata dönüştürmek istiyoruz. Gelecekle ilgili somut vizyonu, planı ve beklentileri olan "Turkuaz Seramik Kayseri OSB Teknik Koleji Gençlik ve Spor Kulübü'nün daima büyük başarılara imza atma gayreti içinde olacağını kamuoyuna saygılarımızla duyururuz" denildi.

Öte yandan Cennet Mobilya, Arven Yapı ve Twin Aydınlatma Turkuaz Seramik OSBTeknik Koleji Gençlik ve Spor Kulübü Bayan Voleybol Takımına forma sponsoru oldular. - KAYSERİ

Kayseri OSB Teknik Koleji'ne Turkuaz Seramik sponsor oldu
Kayseri OSB Teknik Koleji'ne Turkuaz Seramik sponsor oldu
Kayseri OSB Teknik Koleji'ne Turkuaz Seramik sponsor oldu

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Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 11:06 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kayseri OSB Teknik Koleji'ne Turkuaz Seramik sponsor oldu - Son Dakika Spor

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