Kayseri OSB Teknik Koleji - Özel Hatay Doğuş Okulları: 3-0

SALON: OSB Teknik Koleji
HAKEMLER: Cihan Demir, Mustafa HastaOSB TEKNİK KOLEJİ SPOR: Zeynep Ülkü, Beyza Dursun, Ayşegül Peker, Rabia Nehir, Merve Nur, Hatice Sadak, Sudenaz Demirtaş, Perihan Öztürk, Gözde Öztürk, Zehra Karagöz, Hande Albayrak, Şeydanur İşler, Neriman Korkmaz, Eda ÜnalÖZEL HATAY DOĞUŞ OKULLARI: Nazlı Özkan, Zeynep Budak, Zekiye Öfkeli, Tansu Boztepe, Özlem Yunus, Aslı Özek, Selen YıldızSETLER: 3-0 (25-14, 25-18, 25-11)
SÜRE: 61 dakika (20, 23, 18)
Türkiye Kadınlar Voleybol 2'nci Ligi 6'ncı grup maçında OSB Teknik Koleji Spor sahasında Özel Hatay Doğuş Okulları'nı 3-0 mağlup etti.