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Son Dakika Spor Kayseri OSB Teknik Koleji - Özel Hatay Doğuş Okulları: 3-0 - Son Dakika Spor

Kayseri OSB Teknik Koleji - Özel Hatay Doğuş Okulları: 3-0

6 saat önce

SALON: OSB Teknik KolejiHAKEMLER: Cihan Demir, Mustafa HastaOSB TEKNİK KOLEJİ SPOR: Zeynep Ülkü, Beyza Dursun, Ayşegül Peker, Rabia Nehir, Merve Nur, Hatice Sadak, Sudenaz Demirtaş, Perihan Öztürk, Gözde Öztürk, Zehra Karagöz, Hande Albayrak, Şeydanur İşler, Neriman Korkmaz, Eda ÜnalÖZEL...

Kayseri OSB Teknik Koleji - Özel Hatay Doğuş Okulları: 3-0, System.String[]

SALON: OSB Teknik Koleji

HAKEMLER: Cihan Demir, Mustafa Hasta

OSB TEKNİK KOLEJİ SPOR: Zeynep Ülkü,  Beyza Dursun, Ayşegül Peker, Rabia Nehir, Merve Nur, Hatice Sadak, Sudenaz Demirtaş, Perihan Öztürk, Gözde Öztürk, Zehra Karagöz, Hande Albayrak, Şeydanur İşler, Neriman Korkmaz, Eda Ünal

ÖZEL HATAY DOĞUŞ OKULLARI: Nazlı Özkan, Zeynep Budak, Zekiye Öfkeli, Tansu Boztepe, Özlem Yunus, Aslı Özek, Selen Yıldız

SETLER: 3-0 (25-14, 25-18, 25-11)

SÜRE:   61 dakika (20, 23, 18)

Türkiye Kadınlar Voleybol 2'nci Ligi 6'ncı grup maçında OSB Teknik Koleji Spor sahasında Özel Hatay Doğuş Okulları'nı 3-0 mağlup etti.


- Kayseri
Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 03:53 Kaynak: DHA
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