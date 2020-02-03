Kayseri OSB Teknik Koleji Play-Off'ta - Son Dakika
Son Dakika Spor Kayseri OSB Teknik Koleji Play-Off'ta - Son Dakika Spor

Kayseri OSB Teknik Koleji Play-Off'ta

6 saat önce

Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor Voleybol takımı, deplasmanda Antakya Belediyespor'u 3-2 mağlup ederek Play-Off'a yükselmeyi garantiledi.

Kayseri OSB Teknik Koleji Play-Off'ta, System.String[]

Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor Voleybol takımı, deplasmanda Antakya Belediyespor'u 3-2 mağlup ederek Play-Off'a yükselmeyi garantiledi.


Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Lig 6. Grup'ta mücadele veren Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor, ligin 12.haftasında deplasmanda Antakya Belediyespor ile karşılaştı. Rakibini 25-18,17-25, 19-25, 25-17, 12-15'lik setler sonrasında 3-2 mağlup eden Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor 34 puana ulaştı. 6. grupta oynadığı 12 maçı da kazanan ve ligin tamamlanmasına 2 hafta kala grup şampiyonluğunu garantileyen Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor Voleybol takımı 1.Lige yükselme Play-Off maçları oynamaya hak kazandı. 34 puana erişen Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor Voleybol takımı bu hafta sahasında Kilis Belediyespor'u konuk edecek.


Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor Voleybol takımı, fikstür gereği ligin son haftasında ise Hatay Voleybol takımı ile karşılaşacak. Ancak rakibi ligden çekildiği için Kayseri ekibi, bu maçı hükmen kazanmış olacak. - KAYSERİ

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Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 11:55 Kaynak: İHA
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