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Kayseri OSB Teknik Koleji ve Atletikspor Kulüp Başkanı Adil Özhan Açıklaması

6 saat önce

Kayseri OSB Teknik Koleji ve Atletikspor'un liderliğini keyfini ve mutluluğunu yaşıyor.

Kayseri OSB Teknik Koleji ve Atletikspor Kulüp Başkanı Adil Özhan Açıklaması, System.String[]

Kayseri OSB Teknik Koleji ve Atletikspor'un liderliğini keyfini ve mutluluğunu yaşıyor.


Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Ligi 6. Grupta liderlik koltuğunda oturan Kayseri OSB Teknik Koleji ve Atletikspor ligin 6. haftasında deplasmanda Kilis Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. Oynadığı 5 maçın tamamını kazanarak 14 puanla zirvede yer alan OSB Teknik Koleji ve Atletikspor hem iç sahada, hem de deplasmanda oynadığı oyunla dikkat çekiyor. Kayseri OSB Teknik Koleji Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Sayın Adil Özhan, yaptığı açıklamada; "Kulübümüz voleybol takımları gerek profesyonel ligde gerekse altyapıda ciddi bir ivme yakaladı. Kulüp prensibi olarak hiçbir zaman ikinciliği hedef edinmedik, hiçbir başarı da bizi kendiliğinden bulmadı. Bunda en büyük emek tabii ki antrenörlerimiz Harun Şahin ve Seher Şahin'in" dedi.


"Bu şehre şampiyonluk yakışır"


Özhan, bu şehre şampiyonluk yakışır, derken hayalperest davranmadıklarını dile getirerek, "Tek kelimeyle ifade edeceğim; Kenetlenme. Sporcusundan taraftarına, antrenöründen yöneticisine biz büyük bir aileyiz. Kayseri'yi 1. Lig'de temsil edeceğimize inanıyor ve bu şehre şampiyonluk yakışır, derken hayalperest davranmıyoruz; takımın kalitesinin farkındayız" diye konuştu. - KAYSERİ

voleybol, Türkiye, Kayseri, OSB, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 09:58 Kaynak: İHA
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