Kayseri OSB "TSE Kovid-19 Güvenli Üretim Hizmet Belgesi" aldı - Son Dakika

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müdürlüğü, TSE Kovid-19 Güvenli Üretim Hizmet Belgesi almaya hak kazandı.

OSB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, TSE Kayseri Bölge Koordinatörü Mahmut Ulaş, OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan'a belgeyi takdim etti.

Burada konuşan OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nursaçan, bu belge ile pandeminin başladığı ilk günden beri aldıkları önlem ve tedbirleri bir nevi belgelediklerini belirtti.

Nursaçan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan ücretsiz maske dağıtımı projesi kapsamında OSB'de faaliyet gösteren firmalara maske dağıttıklarını aktardı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında yaptıklarını anlatan Nursaçan, şunları kaydetti:

"Kayseri OSB, bölgemizde faaliyet gösteren işletmelere ait servisler veya söz konusu işletmelere dışarıdan personel taşımacılığı hizmeti veren servis araçlarına bugüne kadar yaklaşık 550 araç ücretsiz dezenfekte edilmiştir. Aynı şekilde, bölge hizmet binamız içerisinde de koronavirüs salgınına karşı sanayicilerimizi ve çalışanlarımızı bilgilendirmeye yönelik muhtelif çalışmalar kesintisiz sürdürülmektedir. Bu çalışmaların yanında Türk Standartları Enstitüsü'nün yayınlamış olduğu Kovid-19 Hijyen ve Enfeksiyon Önleme Kılavuzu çerçevesinde çalışmalarını tamamlamış, denetimleri gerçekleşmiş ve bu belgeyi almaya hak kazanmıştır. Tüm üyelerimize de TSE Kovid -19 Güvenli Üretim Hizmet Belgesi almalarını bugün buradan özellikle hatırlatıyoruz."

TSE Kayseri Bölge Koordinatörü Mahmut Ulaş ise OSB'nin talepleri doğrultusunda uzmanların denetim ve tetkiklerinden sonra hak ettikleri belgeyi kendilerine verdiklerini belirtti.