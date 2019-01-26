Son Dakika Haberleri: Kayseri Osb Türk Ticaret Merkezleri Projesinin İlkini Dubai'de Hayata Geçiriyor

Kayseri Osb Türk Ticaret Merkezleri Projesinin İlkini Dubai'de Hayata Geçiriyor

30 dakika önce

Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, 2017/2020 yılları için hazırlanan stratejik plan çerçevesinde, Kayseri OSB bünyesinde faaliyet gösteren işletmelerin yabancı ülkelerde aktif pazarlama imkanlarının geliştirilmesi adına çalışmalara devam ediyor.

Kayseri Osb Türk Ticaret Merkezleri Projesinin İlkini Dubai'de Hayata Geçiriyor, System.String[]
Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, 2017/2020 yılları için hazırlanan stratejik plan çerçevesinde, Kayseri OSB bünyesinde faaliyet gösteren işletmelerin yabancı ülkelerde aktif pazarlama imkanlarının geliştirilmesi adına çalışmalara devam ediyor.

Hedef pazarlara daha kolay ulaşılması, showroom ve mağaza gibi yerlerde ürünlerin 365 gün süreyle sergilenmesi, lojistik, tasarım, B2B görüşmelerinin devamlılığının sağlanması, maliyetlerin düşürülmesi, reklam, tanıtım, organizasyon bilinilirliğinin artırılması, yatırım, üretim, istihdam ve ihracatın artırılması amacıyla 2023 ve 2053 hedeflerinin yakalanması için, Kayseri OSB tarafından yurtdışında Türk Ticaret Merkezleri kurulması projesinin önemli bir ayağı olan Dubai, Bosna Hersek, Kanada, Afrika ve diğer önemli merkezlerde hayati adımlar atılıyor.

Bu çerçevede; Dubai'de kurulması planlanan Türkiye Ticaret Merkezi çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulunmak üzere Dubai'den bir heyet Kayseri'ye geldi.

Heyet, Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan ve OSB Yönetimi ile bir araya geldi. Başkan Tahir Nursaçan tarafından OSB'nin uygulamaya dönük projelerinden bir bölümü içerisinde yer alan Kayseri OSB Güneş Enerji Santrali, Kayseri OSB Teknik Koleji, Kayseri OSB İtfaiye Binası, Endüstriyel Tasarım Merkezi ve Kayseri OSB Dış Ticaret Merkezi hakkında detaylı bilgiler verildi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 11:57 Kaynak: İHA

Ekonomi
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