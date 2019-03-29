Son Dakika Haberleri: Kayseri OSB, Türkiye’nin tek parça GES’ini üretime aldı

Kayseri OSB, Türkiye’nin tek parça GES’ini üretime aldı

10 dakika önce

Türkiye'nin tek parça ve en büyük güneş enerjisi santralini üreten Kayseri OSB 65 bin konutu aydınlatabilecek yatırımıyla öne çıkıyor.

Kayseri OSB, Türkiye’nin tek parça GES’ini üretime aldı, System.String[]
Türkiye'nin tek parça ve en büyük güneş enerjisi santralini üreten Kayseri OSB 65 bin konutu aydınlatabilecek yatırımıyla öne çıkıyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 04:22 

Ekonomi
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