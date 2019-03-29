Kayseri OSB, Türkiye’nin tek parça GES’ini üretime aldı
10 dakika önce
Türkiye'nin tek parça ve en büyük güneş enerjisi santralini üreten Kayseri OSB 65 bin konutu aydınlatabilecek yatırımıyla öne çıkıyor.
Türkiye
'nin tek parça ve en büyük güneş enerjisi santralini üreten Kayseri OSB
65 bin konutu aydınlatabilecek yatırımıyla öne çıkıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 04:22
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