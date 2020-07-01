Kayseri OSB'ye 'TSE Kovid-19 Güvenli Üretim' hizmet belgesi - Son Dakika

Kayseri OSB'ye 'TSE Kovid-19 Güvenli Üretim' hizmet belgesi

Kovid-19 salgını ile mücadelede aldığı başarılı ve etkili tedbirlerle dikkatleri üzerine çeken Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü, TSE Covid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Belgelendirme programı şartlarını yerine getirerek, TSE uzmanları tarafından yapılan denetim ve...

Kovid-19 salgını ile mücadelede aldığı başarılı ve etkili tedbirlerle dikkatleri üzerine çeken Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü, TSE Covid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Belgelendirme programı şartlarını yerine getirerek, TSE uzmanları tarafından yapılan denetim ve tetkikler sonrasında, TSE Covid-19 Güvenli Üretim/Hizmet Belgesi almaya hak kazandı.

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Belgeyi TSE Kayseri Bölge Koordinatörü Mahmut Ulaş, Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan'a takdim etti. Konu hakkında açıklama yapan Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nursaçan, bu belge ile pandeminin başladığı ilk günden beri aldıkları önlem ve tedbirleri bir nevi belgelediklerini söyledi. Nursaçan, "Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarafından başlatılan ücretsiz maske dağıtımı projesi kapsamında, Kayseri Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne günlük maske ihtiyacını daha önceden bildiren Kayseri OSB'de faaliyet gösteren firmalarımıza maske dağıtımı yapılmıştır. Kayseri OSB bölgemizde faaliyet gösteren işletmelere ait servisler veya söz konusu işletmelere dışarıdan personel taşımacılığı hizmeti veren servis araçlarına tarafından bugüne kadar toplam yaklaşık 550 araç ücretsiz olarak dezenfekte edilmiştir. Aynı şekilde, Bölge Hizmet binamız içerisinde de koronavirüs salgınına karşı sanayicilerimizi ve çalışanlarımızı bilgilendirmeye yönelik muhtelif çalışmalar kesintisiz sürdürülmektedir. Kayseri OSB Bölgesi Müdürlüğü, bu çalışmaların yanında Türk Standartlarının yayınlamış olduğu Covid-19 Hijyen ve Enfeksiyon Önleme Kılavuzu çerçevesinde çalışmalarını tamamlamış, denetimleri gerçekleşmiş ve bu belgeyi almaya hak kazanmıştır. Tüm üyelerimize de TSE Covid - 19 Güvenli Üretim/ Hizmet Belgesi almalarını bugün buradan özellikle hatırlatıyoruz" dedi.


TSE Kayseri Bölge Koordinatörü Mahmut Ulaş ise, "Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü'nün talepleri doğrultusunda, uzman arkadaşlarımızın denetim ve tetkiklerinden sonra hak ettikleri belgeyi kendilerine takdim ettik. Hayırlı - uğurlu olsun. Kayseri OSB'nin üyelerine de örnek teşkil edecek şekilde bu süreci bir plan dahilinde etkin bir şekilde yürütmesinden dolayı yönetici ve çalışanlarına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Koronavirüs, Kayseri, OSB, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 14:10 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kayseri OSB'ye 'TSE Kovid-19 Güvenli Üretim' hizmet belgesi - Son Dakika

Son Dakika

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