Kayseri Osb Yönetim Kurulu Başkanı Nursaçan, "15 Temmuzda Yaşananlar Çanakkale Ruhunun Ne Kadar...

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle yaptığı açıklamasında, "Menfur 15 Temmuz darbe ve işgal girişimi sırasında yaşananların, bir asır önce Çanakkale'yi yedi düvele mezar eden mücadeleci ruhun ne kadar taze, ne kadar...

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle yaptığı açıklamasında, "Menfur 15 Temmuz darbe ve işgal girişimi sırasında yaşananların, bir asır önce Çanakkale'yi yedi düvele mezar eden mücadeleci ruhun ne kadar taze, ne kadar diri olduğunu hepimize gösterdiğine inanıyorum" dedi.



"Çanakkale Zaferi, Vatan Topraklarını Korumak İçin Şahlanan Türk Milletinin Diriliş Destanıdır" diyen Tahir Nursaçan, "Kahramanlık destanlarıyla dolu şanlı tarihimizde öyle dönüm noktaları vardır ki; sadece bizim için değil tüm insanlık için bir abidedir. Türk ve dünya tarihine damga vurmuş en önemli olaylar arasında yer alan 18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi, bir milletin birlik ve beraberlik içinde verdiği şanlı mücadelenin unutulmaz hatırası olması bakımından insanlık tarihinde eşine az rastlanır bir kahramanlık destanıdır" ifadesinde bulunarak açıklamasını şu şekilde sürdürdü:



"Menfur 15 Temmuz darbe ve işgal girişimi sırasında yaşananların, bir asır önce Çanakkale'yi yedi düvele mezar eden mücadeleci ruhun ne kadar taze, ne kadar diri olduğunu hepimize gösterdiğine inanıyorum.



Ülkemiz ve milletimiz, yapılan bu hainlikleri asla unutmayacak olup; nesilden nesile aktaracak ve hafızasından hiç silmeyecektir.



En zayıf anında bile 'Çanakkale Geçilmez' dedirten bir inancın mirasçısı olan bu aziz ve asil millet; kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla, 15 Temmuz'da vatanını koruma, demokrasiye ve bağımsızlığına sahip çıkma konusundaki kararlılığını tüm dünyaya ilan etmiştir.



Önümüzdeki süreçte de birlik ve dayanışma içinde, aynı kararlılıkla, ülkemize, istiklal ve istikbalimize sahip çıkacağımıza inancım tamdır.



" Vurulup Tertemiz Alnından, Uzanmış Yatıyor,



Bir Hilal Uğruna, ya Rab, Ne Güneşler Batıyor "



18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nün 104. yıl dönümünde, Anadolu'nun her köşesinden Çanakkale'ye giderek, gözünü kırpmadan 'Çanakkale Geçilmez' sözünü şanlı tarihimize altın harflerle yazan Çanakkale şehitlerimiz başta olmak üzere; aziz vatanımız için gözünü kırpmadan şehit düşen tüm asker, polis ve sivillerimiz ile gazilerimizi minnetle anıyorum." - KAYSERİ

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