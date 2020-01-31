Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nursaçan'dan ziyaretler - Son Dakika

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Sivas Valisi Salih Ayhan'ı ziyaret etti.

OSB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Ayhan'ı makamında ziyaret eden Nursaçan, bölgedeki çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Ziyarette, OSB'lerde atılabilecek ortak adımlar, OSB'lerin sorunları, iş gücü niteliğinin artırılması, mesleki eğitim, yatırım, üretim, istihdam ve ihracat, verimlilik, devlet destekleri, dış ticaret, sektörel kümelenme, Ar-Ge, kurumlar arası etkili ve dinamik iletişim ağının daha da güçlendirmesi gibi konularda görüş alışverişinde bulunuldu.

Nursaçan, daha sonra Gemerek Kaymakamı Cengiz Nayman'ı da ziyaret etti.