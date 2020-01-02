Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nursaçan: "KDV'nin yüzde 8'e indirilmesi iş dünyası olarak... - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nursaçan: 'KDV'nin yüzde 8'e indirilmesi iş dünyası olarak... - Son Dakika Ekonomi

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nursaçan: "KDV'nin yüzde 8'e indirilmesi iş dünyası olarak...

6 saat önce

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan mıobilyada KDV'nin yüzde 8'e indirilmesi ile ilgili olarak yaptığı açıklamada;

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nursaçan:

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan mıobilyada KDV'nin yüzde 8'e indirilmesi ile ilgili olarak yaptığı açıklamada; "Bakanımız Berat Albayrak'ın Mobilya'da KDV'nin yüzde 18'den yüzde 8'e indirimine dair açıklaması her türlü takdirin üzerinde olup, iş dünyası olarak memnuniyetle karşılanmıştır" dedi.


Mobilya'da KDV indirimine dair değerlendirmelerde bulunan Başkan Nursaçan açıklamasında; "İş dünyası olarak, ülkemizin hassas dönemlerden geçtiği bugünlerde, her zamankinden daha çok yatırım, üretim, istihdam ve ihracat gibi konularda çaba ve gayret gösterilmesi gerektiğine inanıyoruz. Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak'ın Mobilya'da KDV'nin yüzde 18'den yüzde 8'e indirimine dair açıklaması her türlü takdirin üzerinde olup, iş dünyası olarak memnuniyetle karşılanmıştır. Beklentimiz, piyasanın canlanması, işverenin rahatlaması, istihdama ve ihracata katkı sağlaması bakımından, ekonomiye hareket imkanı sağlayan, moral ve motivasyon kazandıran bu tür uygulamaların, diğer sektörlerimizi de kapsayacak hale getirilmesidir. Zira, hükümetimizin geçtiğimiz dönemlerde KDV/ÖTV oranlarının indirilmesi veya sıfırlanmasına ilave olarak, diğer düzenlemelerde atmış olduğu adımların piyasaya olumlu yansıdığı bilinen bir gerçektir. Bu durum büyümeye de önemli katkı sağlayacaktır. Ülkemizin kalkınması ve gelişmesi için çaba ve gayret gösteren iş dünyası olarak; bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada ekonomimize değer katmak için elimizden gelen tam desteği vereceğimizi tüm kamuoyuna özellikle belirtmek isterim. Reel sektörün sesine kulak veren başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak'a, ilgili ve yetkili herkese sanayicilerimiz ve tüccarlarımız adına teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi. - KAYSERİ

Organize Sanayi Bölgesi, Berat Albayrak, Kayseri, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 03:02 Kaynak: İHA
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