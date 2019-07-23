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Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan'ın 'Gazeteciler ve Basın Bayramı' Mesajı

1 saat önce

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan 24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan'ın 'Gazeteciler ve Basın Bayramı' Mesajı, System.String[]
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan 24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı olan basın, demokrasinin yaşamasını ve gelişmesini sağlayan unsurların başında geldiğini ifade eden Başkan Nursaçan mesajında; "Zor ve son derece önemli bir görevi fedakarca ifa eden basın çalışanları, milletimizin duyan kulağı, gören gözü, konuşan dili, yazan eli ve hak terazisinden sapmayan vicdanıdır. Demokrasinin temel vazgeçilmez yapı taşlarından biri olan özgür basın, halkın bilgilenme ve haber alma hakkının en etkili aracıdır. Türk basını tarihin her döneminde, milletimizin gözü, kulağı ve sesi olma, toplumun haber alma hakkına katkıda bulunma görevini başarı ile yerine getirmiştir.

Teknolojik gelişmelerin hızı, çeşitliliği, bilgiye ve habere erişimi kolaylaştırmakla, tarafsız, doğru, ilkeli haberciliğin önemi daha da artmaktadır. Basın ahlak kuralları doğrultusunda kamuoyunu bilgilendirmek, bunun yanı sıra toplumun talep ve beklentilerini dile getirerek önemli bir sorumluluğu yerine getiren siz değerli basın mensuplarımızın, "24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı" kutlar, sağlık ve başarılar dilerim" ifadelerine yer verdi. - KAYSERİ
Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 02:13 Kaynak: İHA
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