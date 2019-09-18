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Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan'dan Gaziler Günü Mesajı

12 dakika önce

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Gaziler Günü nedeniyle yaptığı açıklamasında, "Şehit ve gazilerimizin fedakarlığı sayesinde huzur içinde yaşıyoruz" dedi.

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan'dan Gaziler Günü Mesajı, System.String[]

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Gaziler Günü nedeniyle yaptığı açıklamasında, "Şehit ve gazilerimizin fedakarlığı sayesinde huzur içinde yaşıyoruz" dedi.


Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, "19 Eylül 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e "Mareşal Rütbesi" ile "Gazilik" unvanının verildiği günün yıldönümünü "Gaziler Günü" olarak kutlamaktayız" diyerek açıklamasında şu ifadelerde bulundu:


"Milletimizin her ferdi, bugünlere gelmemizdeki en büyük etkenin geçmişte elde edilen tecrübelerden kaynaklandığının bilincindedir. Bu bilinçle gazi ve şehitlerimizin hatırasını her zaman canlı tutmakta, onları minnet ve şükranla yad etmektedir.


Bugün, şehitlerimizin ve gazilerimizin emsalsiz fedakarlıkları sayesinde huzur içinde yaşıyor, geleceğe güvenle bakıyoruz. Ülkenin her köşesinde ortak duygularla milli birliğimizin ve Cumhuriyetimizin onurlu sembolü şehitlerimize ve gazilerimize minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz.


Böylesine anlamlı bir günde gazilerimizin gururlu ve onurlu günlerini tebrik ediyor, aziz şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz." - KAYSERİ

Gaziler Günü, Kayseri, OSB, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 12:36 Kaynak: İHA
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