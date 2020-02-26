Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan'ın Regaip Kandili Mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan'ın Regaip Kandili Mesajı - Son Dakika

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan'ın Regaip Kandili Mesajı

6 saat önce

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Regaip Kandili nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan'ın Regaip Kandili Mesajı, System.String[]

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Regaip Kandili nedeniyle bir mesaj yayımladı.


Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, "Regaip; rahmeti, bereketi ve mağfireti bol olan üç ayların manevi iklimine girildiğinin habercisi, bize geleceğe yönelik isteklerimizi gözden geçirme imkanı veren; merhamet, şefkat, iyilik, yardımlaşma ve dayanışma hislerimizin doruk noktaya ulaştığı, ruh dünyamızın aydınlanmasına vesile olan mübarek bir gecedir" ifadesinde bulunduğu mesajını şu şekilde sürdürdü:


"Bu kutsal geceyi vesile bilerek, elimizi ve gönlümüzü uzanabileceğimiz herkese açmalı, kardeşlik hislerimizi güçlendirmeye, ihtiraslarımızı dizginleyip, küçük menfaat çekişmelerinden uzak durmalı, birlik ve beraberliğimizi korumaya çaba harcamalıyız. Hoşgörü, sevgi ve saygıyı da bir yaşam biçimine dönüştürmeliyiz.


Kandilin, dünyanın neresinde olursa olsun baskı, zulüm ve şiddet altında olan, sıkıntı çeken din kardeşlerimizin/ ve tüm insanlığın kurtuluşuna vesile olmasını, Yüce Rabbimden; hepimizi barış, huzur ve esenlik içinde Ramazan'a ve Kadir gecesine ulaştırmasını diliyorum." - KAYSERİ

Regaib Kandili, Kayseri, OSB, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 09:51 Kaynak: İHA
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