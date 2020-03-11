Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan'ın 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan'ın 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet... - Son Dakika

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan'ın 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet...

6 saat önce

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan'ın 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet..., System.String[]

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.


Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nursaçan, "Yüce Milletimiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, her türlü olumsuzluğa ve sıkıntılara rağmen, Kurtuluş Savaşını kazanarak bizlere bu aziz vatanı emanet etmiştir.


Vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy "İstiklal Marşı"mızla yüce milletimizin Kurtuluş Savaşında gösterdiği azmini, hür yaşama iradesini en güçlü şekilde ifade ederek, milletimizin cesaret, kahramanlık ve eşsiz mücadele azmini ölümsüzleştirmiştir" ifadesinde bulunduğu mesajını şu şekilde sürdürdü:


"Milletimizin gönül dünyasını en veciz şekilde dizelere dökerek bizlere her zaman moral ve güç kaynağı olmuştur.


Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda,


Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda,


Canı, cananı, bütün varımı alsın da Huda,


Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.


Büyük vatan şairi Mehmet Akif Ersoy'un mısralarında en veciz biçimde ortaya konan hasletlerimiz, milli ve manevi değerlerimiz, ideallerimiz, bugün ülkemize yönelen her tehditte kendini gösteren milli mutabakatın temel unsurlarıdır.


Aziz milletimiz için bir bağımsızlık beyannamesi olan İstiklal Marşımız, ülkemizin beka mücadelesinde sahip çıkmamız gereken ruhu, birlik ve beraberliğimizden gelen gücümüzü bugüne taşıyan kurucu bir metindir.


İstiklal Marşı 99 yıl önce yazılsa da idealleri, hedefleri bakımından aslında milletimizin tarihi kadar köklü; ufku, kapsayıcılığı, kurucu metin vasfıyla geleceğimizi şekillendirecek kadar yenidir.


Bu duygularla, İstiklal Marşımızın TBMM'de kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma gününde, başta Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, vatan şairi Mehmet Akif Ersoy'u ve aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz, rahmet ve minnetle anıyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum.


Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın." - KAYSERİ

Kayseri, OSB, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 03:49 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüse iyi geldiği söylenen şalgam, Adana'dan 46 ülkeye ihraç ediliyor
Son Dakika: Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama: Kentte tespit edilmiş vaka yok Türkiye'de virüs, Kapalıçarşı esnafında görüldü iddiaları yalanlandı: Tatile gittiler Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Diamessis, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Son Dakika Haberleri
22:12 YÖK'ün "koronavirüs" toplantısı sona erdi
22:11 KASTAMONU Bilal Erdoğan: Fuat Sezgin, dünya çapında kendini ispat etmiş bir bilim insanıydı
22:11 KAHRAMANMARAŞ Kargolardan kaçak cep telefonu çıktı
22:10 Karadeniz ekibi rakibine 3-1 üstünlük sağladı
22:08 Bulgaristan'da koronavirüs vakasından ilk ölüm

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2020 22:17:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan'ın 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]