Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan İSO 500 listesini değerlendirdi - Son Dakika

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan İSO 500 listesini değerlendirdi

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, "15 firma ilk 500 de yer alarak bizleri gururlandırdı" dedi.

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, "15 firma ilk 500 de yer alarak bizleri gururlandırdı" dedi.

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Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, " İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) 1968 yılından bu yana aralıksız gerçekleştirdiği ve sektör için en değerli verileri oluşturan " Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2019" araştırmasının sonuçları açıklandı" dedi.

Nursaçan, "Bu yılda şehrimizde faaliyet gösteren 15 firma ilk 500 de yer alarak bizleri gururlandırdı. Ülkemizin yatırım, üretim, istihdam ve ihracatına ciddi katkılarda bulunan ve ilk 500 de yer alan HES Kablo, Kayseri Şeker, İstikbal Mobilya, Mega Metal A.Ş., Hasçelik Kablo, Bellona Mobilya, Boyteks A.Ş., YATAŞ A.Ş., Sersim A.Ş., Boyçelik Metal, Orta Anadolu, Femaş A.Ş., ERBOSAN ve Form Sünger isimli firmalarımızı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu. - KAYSERİ

İstanbul Sanayi Odası, Kayseri, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 14:12 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan İSO 500 listesini değerlendirdi - Son Dakika Ekonomi
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