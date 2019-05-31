Kayseri OSB Yönetimi İşverenlerle İftarda Buluştu
39 dakika önce
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi yönetimi ve organize sanayi işverenleri, düzenlenen iftar yemeğinde buluştular.
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 12:22 Kaynak: İHA
yönetimi ve organize sanayi işverenleri, düzenlenen iftar yemeğinde buluştular.
Kayseri OSB
Yönetim Kurulu Başkan Vekili Süleyman Sarptaş'ın, Hidayet Çelik Ürünleri Ltd. Şti. fabrikasının bahçesinde düzenlediği iftar yemeğinde çok sayıda işveren bir araya geldi.
Düzenlenen iftar yemeğine Kayseri İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, 2. Hava İkmal Bakım Merkezi ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, İl Jandarma
Komutanı Hüseyin Bekmez
, SGK
İl Müdürü Hacı Ali Hasgül, Kayseri Vergi Dairesi Başkanvekili Ahmet Günçavdı, Yıldızlar Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hakkı Yıldız, Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, yönetim kurulu üyeleri ve işverenler katıldı. - KAYSERİ
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