Kayseri OSB yönetiminden Çopuroğlu'na hayırlı olsun ziyareti - Son Dakika

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan ve beraberindeki heyet, göreve yeniden seçilen AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu'nu ziyaret etti.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Başkan Vekili Süleyman Sarptaş, Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri Levent Somtaş, Mustafa Katırcıgil, Şaban Andaç ve OSB Bölge Müdürü Ali Yaprak AK Parti İl Başkanlığı görevine yeniden seçilen Şaban Çopuroğlu'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu'na Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan tarafından Kayseri OSB'nin projeleri hakkında detaylı bilgiler verildi. Ziyarette, ülkemiz ekonomisinin kalkınma ve gelişmesine önemli katkılar sağlayan sanayinin ihtiyaçları/beklentileri ve çözüm önerilerine dair değerlendirmelerde bulunuldu. - KAYSERİ