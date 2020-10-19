Kayseri OSB yönetiminden MHP İl Başkanı Serkan Tok'a ziyaret - Son Dakika

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan ve yönetim kurulu üyeleri, MHP İl Başkanlığı görevine yeniden seçilen Serkan Tok'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nden yapılan açıklamaya göre, ziyarette Nursaçan'a Başkan Vekili Süleyman Sarptaş, Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri Ali İstanbulluoğlu, Mustafa Katırcıgil, Şaban Andaç, OSB Bölge Müdürü Ali Yaprak ve OSB Genel Sekreteri Adil Özhan da eşlik etti.

Nursaçan, ziyarette Tok'a Kayseri OSB'nin projeleri hakkında detaylı bilgiler verildi.

Ziyarette, Türkiye'nin ekonomisinin kalkınma ve gelişmesine önemli katkılar sağlayan sanayinin ihtiyaçları, beklentileri ve çözüm önerilerine dair değerlendirmelerde bulunuldu.