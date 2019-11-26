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Kayseri-otizmli tarık, spor ile hayata tutundu

6 saat önce

Otizmli Tarık, spor ile hayata tutunduKayseri'de ortaokul 7'nci sınıf öğrencisi otizmli Tarık Taha Altunel (14) katıldığı sosyal ve sportif etkinliklerle hastalığının etkilerini azaltmayı başardı.

Otizmli Tarık, spor ile hayata tutundu

Kayseri'de ortaokul 7'nci sınıf öğrencisi otizmli Tarık Taha Altunel (14) katıldığı sosyal ve sportif etkinliklerle hastalığının etkilerini azaltmayı başardı. 6 yılda toplam 60 sertifika alan Altunel, piyano çalmasının yanında yüzmeye gidiyor, basketbol ve tenis oynuyor, buz pateni ve okçuluk ile uğraşıyor.

Sevil-Hüseyin Altunel çiftinin 2 çocuğundan küçüğü Tarık Taha'ya, 2,5 yaşında otizm teşhisi konuldu. Aile, Tarık Taha'yı kendisini geliştirmesi için eğitim ve terapilere yönlendirdi. Hiperaktif olan Taha, annesi Sevil Altunel ile kurslara katıldı ve 6 yılda farklı dallarda 60 sertifika aldı. Tarık, şimdi piyano çalmasının yanında yüzme, okçuluk, buz pateni, basketbol ve tenis gibi birçok sporu başarıyla yapabiliyor.

'TARIK İSTERSE HER ŞEYİ YAPABİLİR'

Oğlunun birçok aktivite içerisinde olduğunu anlatan anne Sevil Altunel, Tarık çok özel bir çocuktur. Çok yetenekli ve sevecendir. 2,5 yaşında tanı konuldu. Kabullenme sürecimiz çok zorlu geçti. O süreçten sonra eğitim ve terapilerle ilerlemeye başladık. Bizimle göz kontağı kurdu ve daha sonra komutları yerine getirir oldu. Hiperaktivitesi için de sporlara yönlendirdik. Spor kurslarına gitti. Müzikte konservatuvara gitti. Birçok müzik ve ritim aletini çalıyor. Yapamayacağı bir şeyin olmadığını düşünüyorum ve isterse her şeyi yapabilir. Birçok spor aktivitesi yapıyor. Son 6 yılda spordan 60 belge aldı. Sanat olarak da birçok konservatuvarda belgeleri ve tiyatroda ödülleri var dedi.

'MÜZİK, DİKKAT DAĞINIKLIĞINA İYİ GELİYOR'

Anne Altunel, Tarık'ın sürekli bir şeylerle meşgul olmak istediğini ve her aktivitenin fiziksel ve zihinsel olarak ona fayda sağladığını anlatarak, Tarık gün içerisinde 5 dakikasını boş geçirmek istemeyen bir çocuk. Sürekli olarak bir şeyler yapmak istiyor. Okula gider, okuldan çıktıktan sonra kurslarına gider. Koşu bandında yürüyüşünü yapar ve piyanosunu çalar. Ara tatilde de onunla 11 etkinlik yaptık. Her güne birkaç etkinlik sığdırdık. Spor, hem zihinsel hem fiziksel olarak gelişmesine yardımcı oluyor. Müzik ruhuna hitap ederek dikkat dağınıklığına çok iyi geliyor diye konuştu.

'OTİZM ENGEL DEĞİL, FARKLILIKTIR'

Tarık Taha Altunel de, Birçok aktivite yapıyorum. Annemle beraber Kuran-ı Kerim okuyoruz. Otizmli olmak ise bana yetenek, güç, azim ve sabır kazandırdı. Artık kurslarıma ve okuluma tek gidiyorum. Okçuluk, buz pateni ve piyano kursuma kendim gidebiliyorum. Bu sertifikaları çok çalışarak aldım. Otizm engel değil, farklılıktır dedi.

Kayseri-otizmli tarık, spor ile hayata tutundu

basketbol, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 12:53 Kaynak: DHA
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