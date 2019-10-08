Son Dakika Haberleri: Kayseri otomobile çarpan kamyon lunapark bahçesine devrildi 5 yaralı
Son Dakika Güncel Kayseri otomobile çarpan kamyon lunapark bahçesine devrildi 5 yaralı

Kayseri otomobile çarpan kamyon lunapark bahçesine devrildi 5 yaralı

1 saat önce

Kayseri'de, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonun otomobile çarpıp, lunaparkın bahçesine devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Kayseri otomobile çarpan kamyon lunapark bahçesine devrildi 5 yaralı, System.String[]

Kayseri'de, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonun otomobile çarpıp, lunaparkın bahçesine devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra, Kocasinan ilçesi Cırgalan Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Çivi yönetimindeki 38 FC 601 plakalı kamyon, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Mehmet Daştan'ın kullandığı 38 TC 676 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan kamyon, ardından yol kenarındaki lunaparkın bahçesine devrildi. Kazada sürücülerle birlikte kamyondaki Mehmet Yıldız, Mahmut Koca ve ismi henüz öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kocasinan, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 05:32 Kaynak: DHA
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