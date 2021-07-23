Üye Girişi
(KAYSERİ-ÖZEL)'Sarıkız' için naftalin uyarısı - Son Dakika

(KAYSERİ-ÖZEL)'Sarıkız' için naftalin uyarısı

23.07.2021 10:57

(KAYSERİ-ÖZEL)'Sarıkız' için naftalin uyarısı Kayseri Veteriner Hekimler Odası Başkanı Akgün Ergül: "Naftalin ve kükürt kokusu bu canlıları sinirli hale getiriyor" Havaların ısınması ile birlikte ortaya çıkan sarıkız diye tabir edilen canlılarla ilgili bilgiler veren Kayseri Veteriner...

(KAYSERİ-ÖZEL)'Sarıkız' için naftalin uyarısı

Kayseri Veteriner Hekimler Odası Başkanı Akgün Ergül:

"Naftalin ve kükürt kokusu bu canlıları sinirli hale getiriyor"

KAYSERİ - Havaların ısınması ile birlikte ortaya çıkan sarıkız diye tabir edilen canlılarla ilgili bilgiler veren Kayseri Veteriner Hekimler Odası Başkanı Akgün Ergül, "Naftalin ve kükürt kokusu bu canlıları sinirli hale getiriyor" dedi.

Sarıkızların genelde gece avlandıklarını söyleyen Akgün Ergül, "Sarıkız dediğimiz hayvan eklem bacaklı ve çok hızlı hareket edebilen, aslında zehirli olmayan bir canlıdır. Genelde geceleri avlanırlar. Sıcakların artması ile birlikte kış uykusundan uyanarak, genelde de geceleri avlanmaya çıkarlar. Ağızlarında kanca gibi dişlerinin bulunur ve ağız florasında bulunan bir enzim vardır. Bu dişler sayesinde enzimi avlarına naklederler. Canlılar sarıkızın kendilerini nasıl soktuğunu hissetmezler çünkü o enzimde hafif bir uyuşturucu gibi özellik de vardır. İlk etapta sokulduğunuzu hissetmezsiniz. O esnada da enzimi salgılar ve enzim verdiği bölgedeki eti veya deri parçalarını yavaş yavaş çürütmeye başlar. Avını da bu şekilde yakalayıp, yemek ihtiyacını da bu şekilde sağlamış oluyor. Ana vatanı da Kuzey Irak'taki dağlık bölgelerdir. Özellikle çöl gibi kumsal topraklarda toprak altında veya çalıların, otların arasında gündüzleri serin yerlerde bulunup, geceleri de aktif olarak avlanmaya çıkarlar" dedi.

Ergül, evlerin yakınlarına su ve gıda koyularak canlıların uzaklaştırılabileceğini söyleyerek, "Sarıkız ya da diğer canlılar olsun yılan, akrep gibi tüm canlılar bağ evlerinde muhakkak havaların ısınmasıyla beraber özellikle serinlik çöktüğünde dışarı çıkıyorlar. Bağ evlerinde bahçelik yerlerde vatandaşlar evlerinden uzak bir yerlere su birikintileri bırakıp, oralarda bu canlıların su veya gıda ihtiyaçlarını evlerinden uzak bir yerlerde karşılamasını sağlayabilirler. Bunun haricinde de yaşam alanları olan çalılık, ot veya gazel gibi kısımları da temizleyerek daha uzak yerlerde yaşamalarını sağlamış olurlar. Evlerimizde de özellikle kapılarımıza veya pencerelerimize telli kafes sistemi dediğimiz korumaları yaptırdığımız zaman da geceleri avlanmaya çıktıklarında evlere girmelerini de engellemiş oluruz" ifadelerini kullandı.

Naftalin ve kükürt gibi ilaçların canlıları daha sinirli hale getirdiği için kullanılmaması gerektiğini söyleyen Akgün Ergül, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Tabi vatandaşlarımız bu canlılardan kendi imkanları ile korunmak için bir takım önlemler ve tedbirler alıyorlar. Özellikle bağlara veya bahçeli evlerine göçtüklerinde evlerinin etrafına naftalin veya kükürt gibi maddeler döküp, kokularıyla bu canlıların evlerine girmesini önlemeye çalışıyorlar. Fakat hem zirai açıdan sakıncalı olduğu gibi bu canlıların da bu kokulara karşı bir agresifliği var. Özellikle bu sene aşırı yoğun sıcaklıklar olduğu için çıkan canlılara karşı vatandaşlarımız evlerinin etrafına bunları döküyor ama kokusu bu canlıları daha sinirli bir hale getirmiş oluyor. Aslında bunları yapmadan dediğimiz gibi hem doğaya zarar vermeden, evlerinin etrafındaki çevre düzenlemelerini iyi bir şekilde yapmış olurlar ise veya kapı ve pencerelere sineklik sistemini çektiklerinde, naftalin kükürt gibi şeyleri kullanmadan o canlının kendilerine zarar vermesini engellemiş olurlar."

(KAYSERİ-ÖZEL)'Sarıkız' için naftalin uyarısı
(KAYSERİ-ÖZEL)'Sarıkız' için naftalin uyarısı
(KAYSERİ-ÖZEL)'Sarıkız' için naftalin uyarısı
(KAYSERİ-ÖZEL)'Sarıkız' için naftalin uyarısı

Veteriner, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel (KAYSERİ-ÖZEL)'Sarıkız' için naftalin uyarısı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kılıçdaroğlu'nun 12:33 Kılıçdaroğlu'nun "Suriyelileri uğurlayacağız" sözlerinden sonra akıllara gelen sorulara Gazeteci Çetiner Çetin cevap aradı Türk sevgilisinden gündem olan Lewis Hamilton itirafları: Benden fantezisi için sekreter kılığına girmemi istedi 12:29 Türk sevgilisinden gündem olan Lewis Hamilton itirafları: Benden fantezisi için sekreter kılığına girmemi istedi 6 yaşındaki Cesur'un ölümü yürek yaktı! Yanan kamyonetin kasasında can verdi 12:12 6 yaşındaki Cesur'un ölümü yürek yaktı! Yanan kamyonetin kasasında can verdi
Hıncal Uluç'tan Fatih Terim ve yardımcılarına zehir zemberek sözler, Acun Ilıcalı'ya da gönderme yaptı 11:35 Hıncal Uluç'tan Fatih Terim ve yardımcılarına zehir zemberek sözler, Acun Ilıcalı'ya da gönderme yaptı Transfer sağlanamayınca Slavia Prag'ın Başkanı ayarı kaçırdı! Galatasaray'ın Stanciu teklifini resmen alaya aldı 11:12 Transfer sağlanamayınca Slavia Prag'ın Başkanı ayarı kaçırdı! Galatasaray'ın Stanciu teklifini resmen alaya aldı Eski Survivor yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu, tanga bikinisiyle takipçilerine şov yaptı 11:00 Eski Survivor yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu, tanga bikinisiyle takipçilerine şov yaptı
Büyükşen çiftini öldürdüğü iddia ediliyordu! Cinayetin bir numaralı ismi Afgan çoban konuştu: Yanlış ağabey, Allah korusun 10:03 Büyükşen çiftini öldürdüğü iddia ediliyordu! Cinayetin bir numaralı ismi Afgan çoban konuştu: Yanlış ağabey, Allah korusun Irina Shayk, cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi! Ayna karşısındaki pozuyla nefes kesti 09:45 Irina Shayk, cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi! Ayna karşısındaki pozuyla nefes kesti

Son Dakika Haberleri
12:38 Kaçan kurbanlığın arkasından gidip ormanda ölü bulunan Onur'un otopsi işlemlerine başlandı! Vücudunda yara ve darp izi yok
12:33 Kılıçdaroğlu'nun "Suriyelileri uğurlayacağız" sözlerinden sonra akıllara gelen sorulara Gazeteci Çetiner Çetin cevap aradı
12:29 Türk sevgilisinden gündem olan Lewis Hamilton itirafları: Benden fantezisi için sekreter kılığına girmemi istedi
12:21 Turistlerin Antalya'ya akın etmesi vaka sayılarını arttırdı! Bir ayda yüzde 100'lük artış yaşandı
11:56 Beşiktaş, ünlü futbolcu Diego Godin'i kadrosuna dahil etmeye çok yakın
11:34 Hıncal Uluç'tan Fatih Terim ve yardımcılarına zehir zemberek sözler, Acun Ilıcalı'ya da gönderme yaptı
11:22 Yok artık dedirtti! Korona testi pozitif çıkınca karısının pasaportunu kullanarak uçağa bindi
11:12 Transfer sağlanamayınca Slavia Prag'ın Başkanı ayarı kaçırdı! Galatasaray'ın Stanciu teklifini resmen alaya aldı
11:00 Eski Survivor yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu, tanga bikinisiyle takipçilerine şov yaptı
10:56 Son Dakika: Cumhurbaşkanı, selin vurduğu Rize'ye gidiyor; kriz merkezinde inceleme yapacak
Kaçan kurbanlığın arkasından gidip ormanda ölü bulunan Onur'un otopsi işlemlerine başlandı! Vücudunda yara ve darp izi yok Kaçan kurbanlığın arkasından gidip ormanda ölü bulunan Onur'un otopsi işlemlerine başlandı! Vücudunda yara ve darp izi yok         
12:39
Ünlü rockçı Eric Clapton'dan aşı çıkışı! Zorunlu tutulan salonlarda konser vermeyeceğini söyledi Ünlü rockçı Eric Clapton'dan aşı çıkışı! Zorunlu tutulan salonlarda konser vermeyeceğini söyledi         
12:31
Turistlerin Antalya'ya akın etmesi vaka sayılarını arttırdı! Bir ayda yüzde 100'lük artış yaşandı Turistlerin Antalya'ya akın etmesi vaka sayılarını arttırdı! Bir ayda yüzde 100'lük artış yaşandı         
12:21
Beşiktaş, ünlü futbolcu Diego Godin'i kadrosuna dahil etmeye çok yakın Beşiktaş, ünlü futbolcu Diego Godin'i kadrosuna dahil etmeye çok yakın         
11:56
Karısının taciz edildiğini gören adam, öfkeden çıldırdı! Taksim'de yaşanan dehşet anları kamerada Karısının taciz edildiğini gören adam, öfkeden çıldırdı! Taksim'de yaşanan dehşet anları kamerada         
11:17
Yardımsever görünmeye çalışıp kendini çamura bulayınca işinden oldu! Kanal o muhabirin işine son verdi Yardımsever görünmeye çalışıp kendini çamura bulayınca işinden oldu! Kanal o muhabirin işine son verdi         
11:05
Hakkı Bulut'tan sert Reynmen çıkışı: Müziğimi alıp üzerine söz yazmış, şikayet ettim Hakkı Bulut'tan sert Reynmen çıkışı: Müziğimi alıp üzerine söz yazmış, şikayet ettim         
10:55
Fenerbahçe 4 futbolcu ile yollarını ayırdığını duyurdu! Fenerbahçe 4 futbolcu ile yollarını ayırdığını duyurdu!         
10:00
Türkiye'de vakalardaki yükseliş dünya gündemine oturdu! Reuters manşetine taşıdı: Türkiye'de koronavirüs vakaları Mayıs ayının ortalarındaki seviyede Türkiye'de vakalardaki yükseliş dünya gündemine oturdu! Reuters manşetine taşıdı: Türkiye'de koronavirüs vakaları Mayıs ayının ortalarındaki seviyede         
08:52
Kaçan kurbanlığın peşinden gitmişti! Tıp öğrencisi Onur Alp Eker ölü bulundu Kaçan kurbanlığın peşinden gitmişti! Tıp öğrencisi Onur Alp Eker ölü bulundu         
08:20
Tatilcilerle birlikte nüfusu 6 milyona çıkan Muğla'da vaka sayısında yüzde 100 artış Tatilcilerle birlikte nüfusu 6 milyona çıkan Muğla'da vaka sayısında yüzde 100 artış         
22:27
Bungee jumping yaparken verilen komutu yanlış anlayıp atlayan kadın hayatını kaybetti Bungee jumping yaparken verilen komutu yanlış anlayıp atlayan kadın hayatını kaybetti         
22:09
Selçuk Tektaş'ın vefatından etkilenen Seda Sayan, Ağustos ortasına kadar konser vermeyecek Selçuk Tektaş'ın vefatından etkilenen Seda Sayan, Ağustos ortasına kadar konser vermeyecek         
19:45
Toprak kayması sonucu gün yüzüne çıkan mağarayı çoban fark etti! İçinde milattan önce yapılmış tatlı bulundu Toprak kayması sonucu gün yüzüne çıkan mağarayı çoban fark etti! İçinde milattan önce yapılmış tatlı bulundu         
19:03
Evinin balkonundan kazayı izledi, spiker gibi anlatmaya koyuldu Evinin balkonundan kazayı izledi, spiker gibi anlatmaya koyuldu         
17:16
Define aramak için kazdığı çukur mezarı oldu! Cansız bedeni 9 gün sonra bulundu Define aramak için kazdığı çukur mezarı oldu! Cansız bedeni 9 gün sonra bulundu         
15:38
Sedat Peker, derin sessizliğini bozdu, iddiaları doğruladı: Tüm aile koronavirüse yakalandık, hastalığım ağır geçiyor Sedat Peker, derin sessizliğini bozdu, iddiaları doğruladı: Tüm aile koronavirüse yakalandık, hastalığım ağır geçiyor         
15:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2021 12:42:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: (KAYSERİ-ÖZEL)'Sarıkız' için naftalin uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement