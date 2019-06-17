KAYSERİ Özvatan'da dolu zarara yol açtı
1 saat önce
Özvatan'da dolu zarara yol açtıKayseri'nin Özvatan ilçesinde yaklaşık 15 dakika yağan dolu, hayatı olumsuz etkiledi.
Özvatan
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 11:06 Kaynak: DHA
'da dolu zarara yol açtı Kayseri
'nin Özvatan ilçesinde yaklaşık 15 dakika yağan dolu, hayatı olumsuz etkiledi. Dolu yağışı nedeniyle ilçede ekili araziler zarar gördü.
Özvatan'da 3 gündür etkili olan sağanak, dün akşam saatlerinde yerini dolu yağışına bıraktı. Yaklaşık 15 dakika boyunca yağan dolu sonrası ilçe beyaza büründü. Ekili tarım arazileri ve meyve ağaçları zarar gördü. Ayrıca, ilçe merkezinden geçen dere yatakları sel sularıyla dolup taştı.
İlçe sakinlerinden çifti İdris Arslanboğa, dolu nedeniyle meyve ağaçlarının zarar gördüğünü söyleyerek, Geçtiğimiz yıl meyve ağaçlarını don vurmuş ve hiç ürün alamamıştık. Bu yıl ürün alacağımız için sevinçliydik. Bu kez de dolu felaketiyle karşılaştık. Ağaçların üzerindeki bütün meyveler dolu nedeniyle döküldü. Sebze yetiştirmek için ektiğimiz bahçelerdeki bütün ürünlerde zarar gördü dedi.
Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir
, dolu yağışı nedeniyle can kaybı ve yaralının olmadığını söyleyerek, hasar tespiti için çalışmalara başladıklarını bildirdi.
Kayseri'de vatandaşlar enerji santralinin dumanları yüzünden maskeyle geziyor!
CHP'li İlhan Cihaner'den Binali Yıldırım'a "burs" yanıtı: Büyük yalan
Son Dakika! Merkez Bankasından piyasaya destek! Bankalara likidite sağlanacak
Seçmen, "Ortak yayında hangi adayı daha başarılı buldunuz?" sorusuna cevap verdi