Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi 67. Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı - Son Dakika

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi 67. Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı, Kayseri Şeker Fabrikasında yapıldı.

Kayseri Şekerden yapılan yazılı açıklamaya göre, fabrikada bulunan şeker ambarında gerçekleştirilen toplantıda konuşan Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim kurulu Başkanı Hüseyin Akay, 10 yıllık çalışma süreleri boyunca yönetiminden personele kadar herkesin can birliği ile bu şirkete ve çiftçiye hizmet ettiğini ifade etti.

Fabrikanın batacağı yönünde dedikoduların dolaştığını, bunların doğru olmadığını belirten Akay, Kayseri Şekerin şu anda Türkiye'nin en güçlü kuruluşlarından biri olduğunu kaydetti.

Akay, "Kayseri Şeker Fabrikası batmaz. Kayseri Şeker, Türkiye'nin sektördeki en güçlü ve lider kuruluşu. Kayseri Şeker batmaz. Müsterih olun, Kayseri Şeker emin ellerde. Biz emanete sahip çıkan insanlarız. Yapamıyorsak da deriz ki şanla, şerefle, 'kardeşim biz artık yapamıyoruz, gücümüz yetmiyor' ama elimiz tuttukça, aklımız çalıştıkça, bu can bedende oldukça, çiftçi istedikçe biz bu işin başındayız." ifadelerini kullandı.

İşlerini en iyi şekilde yaparken, gelecek nesillere bırakabilecekleri yeni projeler de ortaya çıkarttıklarını belirten Akay, şunları kaydetti:

"Önceki senelerde randevu sistemi, ardından Vakıfbank ile birlikte hayata geçirdiğimiz Tarımkart ve bu yıl da insansız tarım projesi ile yeni bir döneme gireceğiz. Pancarın sökülmesinden toplanmasına, yüklenmesinden boşaltılmasına kadar el değmeden uygulanacak bu sistem ile pandemiden dolayı oluşan sorunlardan da kurtulmuş olacağız. Tüm bu çalışmalarda emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bizim bilgi işlem teşkilatımız, diğer birimlerimiz el birliği ile bu projeyi ortaya koydular. Çalışmamızın Türkiye'de başka bir örneği yok."