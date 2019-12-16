Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Akay'a destek ziyareti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Akay'a destek ziyareti - Son Dakika

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Akay'a destek ziyareti

6 saat önce

Gemerek Nakliyeciler Kooperatifi Başkanı Dursun Şahin ve Gemerek Ziraat Odası Başkanı Ferman Çilkaya ile Gemerekli pancar çiftçileri, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay'ı ziyaret etti.

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Akay'a destek ziyareti, System.String[]

Gemerek Nakliyeciler Kooperatifi Başkanı Dursun Şahin ve Gemerek Ziraat Odası Başkanı Ferman Çilkaya ile Gemerekli pancar çiftçileri, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay'ı ziyaret etti.

Kayseri Şeker Fabrikasından yapılan yazılı açıklamaya göre, Akay ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şunları kaydetti:

"Biz işimizi yapıyoruz çünkü çiftçinin olmadığı bir sistem, modelin, şeker pancarı sektöründe başarılı olması, yürümesi mümkün değil. Onun için de mutlaka çiftçinin ihtiyacının karşılanması ve çiftçinin memnun edilmesi, para kazanması gerekiyor. İşin sürülebilir olması açısından buna ihtiyaç var. Bu şekilde olacak olursa çiftçi işi sürdürebilir. Yoksa çiftçi işi bıraktığı takdirde bir daha hiçbir güç çiftçiyi tekrardan üretime döndüremez."

Nakliyecilerin kendileri için değerli olduğu vurgulayan Akay, "Onlar çiftçimizin işini kolaylaştırma konusunda önemli bir iş yapıyorlar. Onun için de onların bu işe sahip çıkmaları, başarılı olmaları bizim açımızdan da, çiftçimiz açısından da çok önemli. Nakliye kooperatifleri mensuplarını da Kayseri Şeker ailesinin bir parçası olarak ellerinden gelen her türlü gayreti, fedakarlığı yaptıklarını biliyoruz. Onun için onlara ayrıca teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.

Gemerek Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Dursun Şahin de "Biz nakliye kooperatifi üyeleri olarak Kayseri Şeker Fabrikamız ile düzenli bir şekilde çalışıyoruz. Çiftçimiz için gereken her şeyi yapıyoruz. Çünkü bu bizim ekmeğimiz." dedi.

Gemerek Ziraat Odası Başkanı Ferman Çilkaya ise, "Bugün başkanımıza destek ziyaretine geldik. Gemerek Ziraat Odamızın 2 bin 600'ü aktif olmak üzere 7 bin çiftçisi var. Şeker fabrikasının bize vermiş olduğu hizmetlerden memnunuz." ifadelerini kullandı.

Dursun Şahin, Gemerek, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 04:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İYİ Partili Belediye Başkanı Mustafa İlmek, AK Parti'ye geçti
Mahkeme, kendisini 'Hızır' olarak tanıtıp insanları dolandıran şahsa 4 yıl 2 ay hapis cezası verdi Türkiye'deki kayak merkezleri arasında bir ilk; Erciyes'te poliklinik açıldı Kütahya'nın Simav ilçesinde deprem meydana geldi

Son Dakika Haberleri
23:10 Buruk: "Net fırsatları kaçırdık ve beraberliğe razı olduk" - Son Dakika
23:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yurt dışında yaşayan her bir kardeşimiz Türk milletinin temsilcisidir" - Son Dakika
23:10 Kadınlar maçında kavga çıktı - Son Dakika
23:06 Adana merkezli sigorta dolandırıcılığı operasyonunda 13 zanlı tutuklandı - Son Dakika
23:05 Kocaman: "Beraber oynamaya çalışan bir takım görüntüsü nihayet vardı" - Son Dakika
23:00 Kütahya'nın Simav ilçesinde deprem meydana geldi - Son Dakika
22:20 BAE, Türkiye'ye yaptırım için ABD'li senatörlere lobi çalışması yapmış - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2019 23:16:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Akay'a destek ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]