Kayseri patlamasının faili PKK'lı terörist: "Beni partiye çağırdılar, 'Parti nedir' diye soruduğumda 'PKK' dediler" - Son Dakika

Kayseri patlamasının faili PKK'lı terörist: "Beni partiye çağırdılar, 'Parti nedir' diye soruduğumda 'PKK' dediler"

08.01.2021 17:12
Kayseri patlamasının faili PKK'lı terörist:

17 Aralık 2016'da 15 askerin şehit, 54 askerinde gazi olduğu patlamanın faili olan ve MİT ile emniyet tarafından düzenlenen operasyon ile Irak'ta yakalanan 'Fırat Botan' kod adlı PKK'lı terörist Ferhat Tekiner, Kayseri'de hakim karşısına çıktı.

17 Aralık 2016'da 15 askerin şehit, 54 askerinde gazi olduğu patlamanın faili olan ve MİT ile emniyet tarafından düzenlenen operasyon ile Irak'ta yakalanan 'Fırat Botan' kod adlı PKK'lı terörist Ferhat Tekiner, Kayseri'de hakim karşısına çıktı. Mahkemede konuşan Tekiner, "Beni partiye çağırdılar. 'Parti nedir' diye soruduğumda 'PKK' dediler" dedi.

Kayseri'de 17 Aralık 2016 tarihinde çarşı iznine çıkan Kayseri 1. Komando Tugayı askerlerinin bulunduğu halk otobüsüne PKK tarafından düzenlenen bombalı saldırıda 15 asker şehit olurken, 54 askerde gazi olmuştu. Patlamanın ardından yürütülen soruşturma kapsamında saldırının faili olan 'Fırat Botan' kod adlı PKK'lı terörist Ferhat Tekiner, MİT ve emniyetin ortak operasyonuyla Irak'ta yakalanarak Kayseri'ye getirildi. Bugün Kayseri Adalet Sarayı 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma, yoğunluk nedeniyle konferans salonuna alındı. Duruşmada, tutuklu terörist Ferhat Tekiner hazır edilirken, şehit aileleri, gaziler, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri, sanık ve müşteki taraf avukatları da hazır bulundu.

Mahkemede söz verilmesi üzerine konuşan PKK'lı terörist Ferhat Tekiner, "Diyarbakır'da kendi dükkanımda çalışırken Kenan Çiçek ile tanıştım. Araba satışından dolayı tanıştım. Daha sonra yavaş yavaş görüşmeye başladık. Bir süre sonra bana 'Parti seni çağıyor" dedi. Bende "Parti nedir" diye sorunca "PKK" dedi. Bende gitmedim. Bir gün evime giderken bir aracın yanındaki biri benden yardım istedi. Bende yardım ettim. Bacağını bacağımın arasına koydu ve silahını boğazıma dayayıp "Biz birini istiyorsak gelir, yoksa biz getiririz" dedi. Belirli sürelerde tehdit aldım. Bir süre sonra Kenan'ı arayıp kabul ettiğimi söyledim. Beni Lice'ye götürdü. Oradan da bir teröristin yanına götürdüler" dedi.

PKK'lı Tekiner, "Benim bombadan haberim yoktu. Benden araç çalmamı istediler. Daha sonra kamyon çalmamı istediler. Sonra Kenan ile Adana'da araba çalmak için keşif yaptık. Lice'de canlı bombayı görmüştüm ama canlı bomba olduğunu bilmiyordum. Adana'da bir evde kaldığımızda çizim yaptıklarını gördüm ama ne olduğunu anlamadım. Aracı çaldıktan sonra Kenan bana bir yol gösterdi. Ormanlık alanda bir yerdi. Saatinde gittim. Aracı park ettikten sonra Kenan ve yanındaki terörist geldi. Kendi araçlarının bagajından malzeme yükleme başladılar. Araçtan teneke malzemeleri indirdiler. Arabanın arka koltuğunda da kablo ve gazete vardı. Sonraki gün Adana'dan ayrılıp otobüs ile Şanlıurfa'ya geldim. Diyabakır'a geldiğimde Kenan'ın evine gittim. Orası polisle çevrilmişti. Kenan'ı da gözaltına almışlardı. Oradan çıkıp kafeye gittim. Oraya gittiğimde oradakiler bana arandığımı, Kayseri'de patlama olduğunu söylediler. Bir internet kafeye gidip patlamaya detaylıca baktım. Panikledim. Daha sonra Kenan'ın kardeşi Beşir yanıma gelerek PKK'nın benden rapor istediğini söyledi. Bende raporu araba çaldığımı yazdım. Van'dan Hakkari'ye, buradan da bir öğrenci servisi ile para karşılığında sınır köyüne geldim. Burada bir kaçakçı beni mayınlı bir bölgeden sınır dışına çıkarttı. Beni ismi Şahan olan bir terörist karşıladı. Götürdükleri yerde çok kalabalık bir terörist grubu vardı. Beni orada tutukladılar. Gittiğimiz yerde sürekli hava saldırısı oluyordu. Hepsi ölüyordu" diyerek kendini savundu.

Sürekli bir konudan başka bir konuya geçen terörist Ferhat Tekiner'i mahkeme başkanı "4 sene boyunca hiçbir şey yapmadan PKK'yı ayakta uyutmuşsun. Bir gün değil, iki gün değil. 4 sene ne yaptın. Sen orada siyaset eğitimi de almışsın" diyerek uyardı.

Şehit ve gazilerden tepki çeken ifade

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucunda mahkemeyi ileri bir tarihe erteledi. Bu sırada konuşan terörist Ferhat Tekiner, şehit babasının ve gazilerin olduğu yöne dönerek, "Şehit ailelerinin başı sağ olsun. Tehdit altındaydım. Hamile eşim vardı. Şunu bilin ki; kanınız yerde kalmadı" dedi.

Adliye çıkışında terörist Ferhat Tekiner'in bu konuşmasına tepki gösteren Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz, "17 Aralık 2016 tarihinde 15 kahramanımızın şehit olmasına, 54 kahramanımızın gazi olmasına sebep olan olayda azmettiricilerin yargılanmasına burada şahit olduk. Daha önce olay esnasında terör propagandası yapan birçok terör yanlısı yakalandı. Yargılandılar ve tutuklandılar. Bir kısmı beraat etti. Şu anda aracı çaldığını söyleyen, bombanın yüklenmesine katkıda bulunan, destek veren, Kayseri'ye kadar ulaşmasını sağlayan teröristin yargılanmasını burada izledik. Teröristin burada ki konuşmalarını hiç samimi bulmuyoruz. Kendini kurtarmak için burada şehit ailelerine baş sağlığı dileyerek bizim yaralarımızı kaşımak ve bizi tahrik etmek için ellerinden geleni yaptılar. Kendisi ve avukatı tarafından Onların düşüncelerinin, fikirlerinin ne olduğunu biz gayet iyi biliyoruz. Terörist kendisi de söylüyor. Benim amcam terör örgütüne yardım ve yataklık yapıyor. HDP'nin yönetiminde olduğunu söylüyor. Kuzey Irak'a kaçırılmasına onların destek verdiğini, terör örgütüne destek vermek için amcasının baskı yaptığını söylüyor. Bunların niyetleri hep aynı, devletimizi, milletimizi bölmek için çabalayan hain gruplar bunlar. Biz millet olarak, şehit aileleri ve gaziler olarak bunların karşısında, nasıl askerlik yaparak mücadele ettiysek şimdi de dimdik karşılarında durmaya çalışacağız. Mücadelemize devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Duruşmayı takip eden şehit babası Mahmut Duran ise, "Şu anda yapılan davanın bir an önce sonuçlanmasını istiyorum. İnşallah diğer teröristlerde bir an önce yakalanır. Türkiye'de ki terör kurur inşallah. Devletimizin de en kısa zamanda kurutacağından eminim" dedi. - KAYSERİ

Kayseri patlamasının faili PKK'lı terörist: Beni partiye çağırdılar, 'Parti nedir' diye soruduğumda 'PKK' dediler

Terörist, Kayseri, Şehit, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri patlamasının faili PKK'lı terörist: 'Beni partiye çağırdılar, 'Parti nedir' diye soruduğumda 'PKK' dediler' - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Kayseri patlamasının faili PKK'lı terörist: "Beni partiye çağırdılar, 'Parti nedir' diye soruduğumda 'PKK' dediler" - Son Dakika
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