Kayseri patlamasının faili terörist tutuklandı (2) - Son Dakika

4 ŞÜPHELİ DAHA TUTUKLANDI

MİT'in Kuzey Irak'ta yakalayarak Kayseri'ye getirdiği ve tutuklanarak cezaevine konulan Ferhat Tekiner'in ifadeleri sonrası Diyarbakır'da gözaltına alınan ve Kayseri'ye getirilen 4 şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan tutuklandı.Terör örgütü PKK tarafından 17 Aralık 2016 tarihinde çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan otobüse düzenlenen bombalı saldırıda 15 asker şehit olurken, 54 asker de yaralandı. Askerlere yönelik saldırının faillerinden 'Fırat Botan' kod adlı PKK'lı terörist Ferhat Tekiner'in Kuzey Irak'ta yakalanarak Türkiye'ye getirilmesinin ardından verdiği ifade sonrası soruşturma genişletildi. Bombalı terör saldırısıyla ilgili daha önce bu davadan beraat eden Barış K. ve Mehmet A. ile Diyarbakır'da görevli bir polis memurunun yakalanması için karar çıkarıldı. Diyarbakır'da oldukları belirlenen şüpheliler düzenlenen operasyonla yakalandı. Operasyon sonrası ismi henüz öğrenilemeyen 1 şüpheli daha yakalanınca, gözaltı sayısı 4'e çıktı. Şüpheliler gözaltı sonrası sorgulanmak üzere Kayseri'ye gönderildi. Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.