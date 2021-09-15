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Kayseri Pınarbaşı Karamanlı Barajı'nda çalışmalar devam ediyor - Son Dakika

Kayseri Pınarbaşı Karamanlı Barajı'nda çalışmalar devam ediyor

15.09.2021 10:11
Kayseri Pınarbaşı Karamanlı Barajı'nda çalışmalar devam ediyor, System.String[]

Kayseri Pınarbaşı Karamanlı Barajı'nda çalışmaların tamamlanmasıyla 6 bin 420 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacak.

Kayseri Pınarbaşı Karamanlı Barajı'nda çalışmaların tamamlanmasıyla 6 bin 420 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacak.???????

DSİ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Kayseri Pınarbaşı Karamanlı Barajı'nda çalışmaların devam ettiğini, barajın tamamlanması ile depolanacak su ile 6 bin 420 dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacağını belirtti.

Barajın gövde kazıları, dipsavak, cebri boru, enjeksiyon ve yol imalatları tamamlandığını aktaran Yıldız, "Barajda gövde dolgu imalatlarına devam edilmektedir. Dolusavak ve su alma yapısı betonarme imalatları yapılacaktır. Temelden yüksekliği 33,05 metre ve su depolama kapasitesi 2,83 milyon metreküp olan Kayseri Pınarbaşı Karamanlı Barajı'nın tamamlanmasıyla 2021 birim fiyatlarıyla ülke ekonomisine yıllık 5 milyon 585 bin lira katkı sağlanması hedeflenmektedir." ifadelerini kullandı.

Kayseri Pınarbaşı Karamanlı Barajı'nda çalışmalar devam ediyor
Kayseri Pınarbaşı Karamanlı Barajı'nda çalışmalar devam ediyor

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Kayseri Pınarbaşı, Kayseri, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri Pınarbaşı Karamanlı Barajı'nda çalışmalar devam ediyor - Son Dakika


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