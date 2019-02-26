Son Dakika Haberleri: Kayseri Polisi 6 Hırsızlık Olayını Aydınlattı

Kayseri Polisi 6 Hırsızlık Olayını Aydınlattı

46 dakika önce

Kayseri'de polis ekipleri yaptıkları çalışmalarda 6 hırsızlık olayını gerçekleştiren ve farklı dosyalardan aranmaları bulunan 2 kişiyi yakaladı.

Kayseri Polisi 6 Hırsızlık Olayını Aydınlattı, System.String[]
Kayseri'de polis ekipleri yaptıkları çalışmalarda 6 hırsızlık olayını gerçekleştiren ve farklı dosyalardan aranmaları bulunan 2 kişiyi yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından kentte çeşitli tarihlerde meydana gelen ikametten hırsızlık olaylarıyla ilgili yaptığı çalışmalarda, Hayati A. (33) ve Hamza D.'nin (53) 35 AEP 224 plakalı araçla hırsızlık olaylarına karıştıklarını belirledi. Şahısların hırsızlık malı satın aldıkları, evlerinde de hırsızlık malzemelerinin bulunduğu haklarında yakalama emri bulunduğu bilgisine ulaşan ekipler, şüphelilerin ikametlerini tespit ederek operasyon düzenledi. 2 ikamet ve 1 otoda yapılan aramada, bir miktar esrar, 15 adet dolu fişek, 110 parça çalıntı olduğu değerlendirilen eşya ele geçirildi.

Ayrıca şüphelilerden birinin 12 dosyadan aranmasının ve 4 yıl 9 ay hapis cezasının olduğu, diğerinin 1 dosyadan arandığı ve 10 ay hapis cezasının olduğu anlaşıldı. Ele geçen malzemelerden şu ana kadar 6 faili meçhul ikametten hırsızlık olayı da aydınlatıldı.

Gözaltına alınan Hayati A.'nın ve Hama D.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 11:40 Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Polis, Kayseri, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
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