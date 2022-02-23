Son dakika haber: Kayseri polisi aranan şahıslara göz açtırmıyor - Son Dakika
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Son dakika haber: Kayseri polisi aranan şahıslara göz açtırmıyor

23.02.2022 16:55

Son dakika gelişmesine göre Kayseri polisi aranan şahıslara göz açtırmıyor Kayseri'de polis ekipleri tarafından 20-23 Şubat tarihlerinde yapılan operasyonlarda 94 şahıs yakalanırken, 25 şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kayseri polisi aranan şahıslara göz açtırmıyor

KAYSERİ - Kayseri'de polis ekipleri tarafından 20-23 Şubat tarihlerinde yapılan operasyonlarda 94 şahıs yakalanırken, 25 şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri 20-23 Şubat tarihleri arasında hırsızlık suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezaları ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. İl genelinde yapılan operasyonlar da 94 şahıs yakalanırken, bu şahıslardan 25'i tutuklandı. Yakalanan 94 şahsın 39'unun hırsızlık suçlarından arandığı tespit edilirken, 'hırsızlık' suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11 şahıs cezaevine teslim edildi.

Ayrıca 2022 yılı ocak ve şubat aylarında iki ayrı şafak operasyonu düzenleyen ekipler, bu operasyonlarda hakkında arama kararı bulunan 30 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslardan 'hırsızlık' suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edilen 14 şahısta cezaevine teslim edildi.

Son dakika haber: Kayseri polisi aranan şahıslara göz açtırmıyor
Son dakika haber: Kayseri polisi aranan şahıslara göz açtırmıyor
Son dakika haber: Kayseri polisi aranan şahıslara göz açtırmıyor
Son dakika haber: Kayseri polisi aranan şahıslara göz açtırmıyor

YORUMLAR
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Kayseri'de aranan şahıslara operasyon: 3 gözaltı Kayseri'de aranan şahıslara operasyon: 3 gözaltı Durumundan şüphelenilen araçtan hırsızlık malzemeleri çıktı Durumundan şüphelenilen araçtan hırsızlık malzemeleri çıktı

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Kayseri polisi aranan şahıslara göz açtırmıyor - Son Dakika


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