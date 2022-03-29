Kayseri polisi kağıt ve hurda toplayanları denetledi - Son Dakika
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Kayseri polisi kağıt ve hurda toplayanları denetledi

29.03.2022 14:30
Kayseri polisi kağıt ve hurda toplayanları denetledi

Kayseri'de polis ekipleri kağıt ve hurda toplayıcılarına yönelik denetim gerçekleştirdi.

Kayseri'de polis ekipleri kağıt ve hurda toplayıcılarına yönelik denetim gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Melikgazi, Kocasinan ve Talas ilçelerinde kağıt ile hurda toplayanlara yönelik güvenlik amacıyla uygulama yaptı.

Toplumun huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yapılan uygulama kapsamında kağıt ve hurda toplayan 61 kişi denetlendi, 50 araç sorgulandı.

Yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla düzenlenen denetimlerde herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı.

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Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Asayiş, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri polisi kağıt ve hurda toplayanları denetledi - Son Dakika


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