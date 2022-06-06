Kayseri Polisi'nden 'Huzurlu Haftasonu' Uygulaması - Son Dakika
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Kayseri Polisi'nden 'Huzurlu Haftasonu' Uygulaması

06.06.2022 13:37
Kayseri Polisi'nden 'Huzurlu Haftasonu' Uygulaması

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince 'Huzurlu Haftasonu' uygulaması yapıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince 'Huzurlu Haftasonu' uygulaması yapıldı. Uygulamalarda aranan 37 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması, sağlanan huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi ve güvenlik güçlerinin her an vatandaşın yanında olduğunu hissettirerek devlete olan güvenin artırılması amacıyla Kayseri Asayiş Şube Müdürlüğü'nce hırsızlık ile mücadele çerçevesinde 'Huzurlu Hafta Sonu Uygulaması-2' yapıldı. Hafta sonu boyunca il giriş-çıkış uygulama noktalarından başlayarak il merkezine doğru 24 saat kesintisiz resmi, sivil tüm ekiplerin ve bekçilerin katılımı ile önceden belirlenen bölgelerde suç işlenmesinin önüne geçilmesi ve işlenmiş suçların firari şüphelilerin veya sanıkların yakalanabilmesi için araç ve şahıslar üzerine şok uygulamalar yapıldı.

Bu uygulamalarda; 15 bin 538 şahıs sorgulandı, 8 bin 364 araç kontrol edildi. Uygulamalar neticesinde; 15 hırsızlık şüphelisi yakalanırken şüphelilerden bakır kazan, banyo kazanı, kalorifer peteği, PVC kapı pencere, elde edildi. Ayrıca aranan 37 kişi de yakalanarak gözaltına alındı. - KAYSERİ

Kayseri Polisi'nden 'Huzurlu Haftasonu' Uygulaması
Kayseri Polisi'nden 'Huzurlu Haftasonu' Uygulaması
Kayseri Polisi'nden 'Huzurlu Haftasonu' Uygulaması
Kayseri Polisi'nden 'Huzurlu Haftasonu' Uygulaması
Kayseri Polisi'nden 'Huzurlu Haftasonu' Uygulaması

YORUMLAR
500
7 hırsızlık olayının şüphelisi yakalandı 7 hırsızlık olayının şüphelisi yakalandı
Kaynak: İHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri Polisi'nden 'Huzurlu Haftasonu' Uygulaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri Polisi'nden 'Huzurlu Haftasonu' Uygulaması - Son Dakika
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