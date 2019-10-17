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Son Dakika 3. Sayfa Kayseri polisi uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor: 2 gözaltı

Kayseri polisi uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor: 2 gözaltı

2 saat önce

Kayseri'de polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonda 2 kişi gözaltına alınırken, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kayseri polisi uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor: 2 gözaltı, System.String[]

Kayseri'de polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonda 2 kişi gözaltına alınırken, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.


Kayseri il Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından, uyuşturucu madde satan şahıslara yönelik olarak yapılan çalışmada M.Ş. ve Ş.S. gözaltına alındı. Şahısların üst, ev ve araç aramasında, 1 adet kilitli poşet içerisinde 22 gram metamfetamin, 7 adet fişek halinde ve poşet içerisinde 16 gram eroin, 1 adet diazem hap ve 1 adet çalışır vaziyette hassas terazi ele geçirildi.


Yakalanan 2 kişiye 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan işlem yapılarak gözaltına alındı. - KAYSERİ

Kayseri, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 01:04 Kaynak: İHA
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YORUMLAR (1)
  • Uyuşturucuya hayir: Kayseri emniyetini çalışmalarından dolayı tebrik ediyor başarılı çalışmalarının devamını diliyoruz. Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır


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