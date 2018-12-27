Son Dakika Haberleri: Kayseri Polisinden 1 Milyon TL'lik Kaçak İçki Operasyonu

Kayseri Polisinden 1 Milyon TL'lik Kaçak İçki Operasyonu

1 saat önce

- Kayseri polisinden 1 milyon TL'lik kaçak içki operasyonu Yılbaşı kutlamaları öncesinde yapılan operasyonda 8 kişi gözaltına alınırken piyasa değeri 1 milyon TL olan 3 bin 500 adet kaçak içki ele geçirildi Aralarında ambulans şoförünün de bulunduğu 8 kişinin kaçak içki satışından dolayı lüks...

- Kayseri polisinden 1 milyon TL'lik kaçak içki operasyonu
Yılbaşı kutlamaları öncesinde yapılan operasyonda 8 kişi gözaltına alınırken piyasa değeri 1 milyon TL olan 3 bin 500 adet kaçak içki ele geçirildi
Aralarında ambulans şoförünün de bulunduğu 8 kişinin kaçak içki satışından dolayı lüks araç ve gayrimenkullere sahip oldukları belirlendi

KAYSERİ - Kayseri merkezli İstanbul, Kocaeli, Nevşehir ve Niğde'de yılbaşı kutlamaları öncesinde yapılan kaçak içki operasyonunda piyasa değeri 1 milyon TL'yi bulan 3 bin 500 adet kaçak içki ele geçirilirken, gözaltına alınan 8 kişinin kaçak içki satışından elde ettikleri gelirle lüks hayat yaşadıkları ortaya çıktı.
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma ve Kayseri il Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde yılbaşı öncesi operasyon yapıldı.
Yapılan operasyonda kaçak alkollü içki ticareti yaparak çeşitli illerden getirilen gümrük kaçağı ve merdiven altı diye tabir edilen insan sağlığına son derece zararlı olan kaçak alkolleri piyasaya sürmeye çalışan H.G., D.G., İ.S., A.K., B.M., E.C.T., C.C. ve M.O.'nun elden ve sosyal medya üzerinden yüklü miktarda alkol sattıkları belirlendi.
Kayseri Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin teknik ve fiziki çalışmaları sonucunda yasa dışı alkol satışı yaparak yüklü miktarda kayıt dışı gelir elde ettikleri, lüks yaşam içinde oldukları, son model araçlara ve çok sayıda gayrimenkule sahip oldukları belirlendi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaklaşık iki ay önce başlattıkları çalışmalar neticesinde iki gün önce Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimat doğrultusunda operasyon gerçekleştirildi.
Daha önce tespit edilen Kayseri merkezli, İstanbul, Kocaeli, Nevşehir ve Niğde illerindeki adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı. Şahısların evlerinde ve araçlarında ve merdiven altı kaçak alkollerin üretildiği imalathanelerde yapılan aramalarda 3 bin 500 şişeye yakın çeşitli markalara da ve ebatlarda orijinallerine benzetilmiş kaçak alkol ve alkol şişelerine yapıştırılmak için hazırlanan bandroller ele geçirildi.
Aralarında ambulans şoförünün de bulunduğu 8 şahıs düzenlenen operasyonlar çerçevesinde yakalanarak gözaltına alındı ve haklarındaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 01:43 Kaynak: İHA

Kayseri, 3. Sayfa
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