Kayseri polisinden 21 adrese şafak baskını - Son Dakika

Kayseri polisinden 21 adrese şafak baskını

03.11.2020 10:48

- Kayseri polisinden 21 adrese şafak baskını 77 personelin katılımıyla yapılan baskında 15 şahıs yakalandı 6 ilde 7 suçtan aranan suç makinesi kadın yakalandı Kayseri Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 34 ekip ve 77 personelin katılımıyla 21 adrese şafak baskını yapıldı.

- Kayseri polisinden 21 adrese şafak baskını

77 personelin katılımıyla yapılan baskında 15 şahıs yakalandı

6 ilde 7 suçtan aranan suç makinesi kadın yakalandı

KAYSERİ - Kayseri Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 34 ekip ve 77 personelin katılımıyla 21 adrese şafak baskını yapıldı. Baskında 15 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Haklarında çeşitli suçlardan yakalama emri ile aranan şahıslara yönelik olarak Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı 34 ekip ve 77 personel, 21 adrese şafak baskını yapıldı.

Konut dokunulmazlığını ihlal etme, mala zarar verme, hükümlü veya tutuklunun kaçması suçundan 8 ayrı yakalama emri bulunan, Kayseri başta olmak üzere Mersin, Adana, Tokat, Sakarya, Sivas illerinde hırsızlık suçundan 7 adet ilamı bulunan ve toplamda 15 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.Ç. ile birlikte 15 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Firarda olan şahısların yakalanması için başlatılan çalışmalar sürdürülüyor.

Kayseri polisinden 21 adrese şafak baskını
Kayseri polisinden 21 adrese şafak baskını
Kayseri polisinden 21 adrese şafak baskını
Kayseri polisinden 21 adrese şafak baskını
Kayseri polisinden 21 adrese şafak baskını

Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Asayiş, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri polisinden 21 adrese şafak baskını - Son Dakika


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