Son Dakika Haberleri: Kayseri Polisinden 7 Ayrı Adrese Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Kayseri Polisinden 7 Ayrı Adrese Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

39 dakika önce

Kayseri'de, polis ekipleri tarafından eş zamanlı olarak 7 ayrı adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Kayseri Polisinden 7 Ayrı Adrese Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı, System.String[]
Kayseri'de, polis ekipleri tarafından eş zamanlı olarak 7 ayrı adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan planlı projeli çalışmalar kapsamında, Kocasinan ve Talas ilçelerinde eş zamanlı olarak 7 adreste arama yapıldı. Yapılan aramada, uyuşturucu madde ticareti yaptığı delillendirilen T.A. (38) ve B.K. (31) yakalandı. Ayrıca, O.K. (36) ve A.S. (40) ise yakalanamamış ve yakalama çalışmaları devam etmektedir.

Operasyonda gözaltına alınan 2 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 12:15 Kaynak: İHA

Polis, Kayseri, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İnşaatta Cinsel İstismara 20 Yıl Hapis İstemi İstediği Kızı Vermedikleri İçin Yüksek Gerilim Hattına Çıkıp İntihara Kalkıştı

Cani Koca, Kargo Almaya Giden Karısını Tabancayla Öldürdü Kız Arkadaşını Benzin Dökerek Yakan Sanık Hakkında Ağırlaştırılmış Müebbet İsteniyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.2.2019 12:54:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayseri Polisinden 7 Ayrı Adrese Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]