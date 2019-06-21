Son Dakika Haberleri: Kayseri polisinden aranan şahıslara Özel Harekat destekli büyük operasyon
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Kayseri polisinden aranan şahıslara Özel Harekat destekli büyük operasyon

1 saat önce

Kayseri'de çeşitli suçlardan aranan 69 kişinin yakalanması için Özel Harekat destekli operasyon düzenlendi.

Kayseri polisinden aranan şahıslara Özel Harekat destekli büyük operasyon, System.String[]
Kayseri'de çeşitli suçlardan aranan 69 kişinin yakalanması için Özel Harekat destekli operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi ile birlikte 52 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı operasyona 167 polis memuru ile Özel Harekat polisleri katıldı. Çeşitli suçlardan aranan 69 kişinin yakalanması için ekipler, 69 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, yağma' suçlarından 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Y. ile birlikte toplam 52 kişi yakalandı. 17 kişinin yakalaması için ekiplerin çalışmaları devam ediyor. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 12:59 Kaynak: İHA
Kayseri, 3. Sayfa
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